В Дии из-за одной ошибки можно «застрять» при покупке авто: что нужно подготовить

В Сервисном центре МВД предупредили о рисках при покупке авто онлайн без Дия.Подписи.

В Украине сделку купли-продажи транспортных средств можно заключить онлайн через Дию. Однако для корректного завершения такой операции необходимо заранее создать Дия.Подпись — иначе процесс может сорваться.

Как объясняют в Главном сервисном центре МВД, именно наложение электронной подписи является финальным этапом оформления договора. Только после подписания обеими сторонами и подтверждения со стороны сервисных центров МВД сделка считается заключенной.

В то же время пользователей предупреждают: если Дия.Подпись не создана до момента подачи заявки, процесс может быть отложен, отменен или существенно затянуться. Причина — система не сможет завершить подписание документов без этого инструмента.

Отдельно подчеркивается, что для создания Дия.Подписи необходим физический документ, поэтому пройти эту процедуру «на ходу» во время оформления сделки может не получиться.

Чтобы избежать задержек, рекомендуют соблюдать четкую последовательность:

сначала активировать Дия.Подпись в приложении;

после этого подать заявку на покупку или продажу авто;

далее — подписать договор обеими сторонами.

Такой алгоритм позволяет обеспечить непрерывность процесса и избежать технических сбоев при оформлении сделки онлайн.

