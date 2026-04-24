  В Україні

У ЗСУ служать понад 75 тисяч жінок, але вони майже не представлені на рівні ухвалення рішень

14:28, 24 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Верховній Раді обговорили розширення участі жінок у секторі оборони.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні кількість жінок у секторі безпеки служить велика кількість жінок, однак їхня участь у прийнятті рішень залишається обмеженою. Про це йшлося під час зустрічі заступниці голови Верховної Ради Олени Кондратюк зі спеціальною представницею Генерального секретаря НАТО з питань жінок, миру і безпеки Ірен Феллін.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Головною темою перемовин стала імплементація резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» в умовах повномасштабної війни. Україна приєдналася до цієї ініціативи ще у 2016 році, а у 2026 році уряд оновив національний план дій.

За словами Олени Кондратюк, сьогодні у Збройних Силах України служать понад 75 тисяч жінок. Із них близько 20 тисяч обіймають бойові посади, а понад 5 тисяч перебувають безпосередньо на передовій.

Водночас, попри значну чисельність, жінки залишаються недостатньо представленими на рівні ухвалення рішень у сфері безпеки. Зокрема, їх немає серед командування підрозділів, у Генеральному штабі, а також серед учасників мирних переговорів.

Окрім того, за даними віцеспікерки, в Україні вже налічується близько 1,7 мільйона ветеранів, а в перспективі їхня кількість може зрости до 5 мільйонів. Значну частину серед них становлять жінки, зокрема молодого віку.

«Нам потрібні програми не лише реабілітації, а й реінтеграції ветеранів і ветеранок. Міжнародна допомога потрібна, щоб доповнити наші внутрішні зусилля в цьому напрямку», - зазначила віцеспікерка Оленка Кондратюк.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України ЗСУ армія ООН жінки

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]