У ЗСУ служать понад 75 тисяч жінок, але вони майже не представлені на рівні ухвалення рішень

У Верховній Раді обговорили розширення участі жінок у секторі оборони.

В Україні кількість жінок у секторі безпеки служить велика кількість жінок, однак їхня участь у прийнятті рішень залишається обмеженою. Про це йшлося під час зустрічі заступниці голови Верховної Ради Олени Кондратюк зі спеціальною представницею Генерального секретаря НАТО з питань жінок, миру і безпеки Ірен Феллін.

Головною темою перемовин стала імплементація резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» в умовах повномасштабної війни. Україна приєдналася до цієї ініціативи ще у 2016 році, а у 2026 році уряд оновив національний план дій.

За словами Олени Кондратюк, сьогодні у Збройних Силах України служать понад 75 тисяч жінок. Із них близько 20 тисяч обіймають бойові посади, а понад 5 тисяч перебувають безпосередньо на передовій.

Водночас, попри значну чисельність, жінки залишаються недостатньо представленими на рівні ухвалення рішень у сфері безпеки. Зокрема, їх немає серед командування підрозділів, у Генеральному штабі, а також серед учасників мирних переговорів.

Окрім того, за даними віцеспікерки, в Україні вже налічується близько 1,7 мільйона ветеранів, а в перспективі їхня кількість може зрости до 5 мільйонів. Значну частину серед них становлять жінки, зокрема молодого віку.

«Нам потрібні програми не лише реабілітації, а й реінтеграції ветеранів і ветеранок. Міжнародна допомога потрібна, щоб доповнити наші внутрішні зусилля в цьому напрямку», - зазначила віцеспікерка Оленка Кондратюк.

