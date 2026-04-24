  1. В Украине

В ВСУ служат более 75 тысяч женщин, но они почти не представлены на уровне принятия решений

14:28, 24 апреля 2026
В Верховной Раде обсудили расширение участия женщин в секторе обороны.
В Украине в секторе безопасности служит большое количество женщин, однако их участие в принятии решений остается ограниченным. Об этом шла речь во время встречи заместителя председателя Верховной Рады Елена Кондратюк со специальной представительницей Генерального секретаря НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности Ирен Феллин.

Главной темой переговоров стала имплементация резолюции Совета Безопасности ООН 1325 «Женщины, мир, безопасность» в условиях полномасштабной войны. Украина присоединилась к этой инициативе еще в 2016 году, а в 2026 году правительство обновило национальный план действий.

По словам Елены Кондратюк, сегодня в Вооруженных Силах Украины служат более 75 тысяч женщин. Из них около 20 тысяч занимают боевые должности, а более 5 тысяч находятся непосредственно на передовой.

В то же время, несмотря на значительную численность, женщины остаются недостаточно представленными на уровне принятия решений в сфере безопасности. В частности, их нет среди командования подразделений, в Генеральном штабе, а также среди участников мирных переговоров.

Кроме того, по данным вице-спикера, в Украине уже насчитывается около 1,7 миллиона ветеранов, а в перспективе их количество может вырасти до 5 миллионов. Значительную часть среди них составляют женщины, в частности молодого возраста.

«Нам нужны программы не только реабилитации, но и реинтеграции ветеранов и ветеранок. Международная помощь необходима, чтобы дополнить наши внутренние усилия в этом направлении», — отметила вице-спикер Елена Кондратюк.

Верховная Рада Украины ВСУ армия ООН женщины

