  1. В Україні

Бюджет телемарафону пропонують спрямувати на потреби ЗСУ — зареєстровано петицію

11:20, 24 квітня 2026
На сайті Кабінету Міністрів України зареєстровано електронну петицію із закликом припинити державне фінансування загальнонаціонального телемарафону та спрямувати відповідні кошти на потреби Збройних Сил України.

Авторка звернення пропонує переглянути доцільність використання бюджетних коштів на виробництво та трансляцію телемарафону, зазначаючи, що проєкт фінансується з державного бюджету, тоді як оборонний сектор потребує додаткових ресурсів.

У петиції серед пріоритетних напрямів фінансування армії вказано забезпечення озброєнням і боєприпасами, закупівлю безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби, транспорту, а також медичне забезпечення та реабілітацію військових.

Також зазначається, що в умовах воєнного стану держава має концентрувати ресурси на потребах оборони, а медіасфера може функціонувати на засадах конкуренції та незалежної журналістики без централізованого бюджетного фінансування.

Серед пропозицій петиції — припинення державного фінансування телемарафону, проведення аудиту витрачених коштів та забезпечення прозорості у фінансуванні оборонного сектору.

Збір підписів під петицією розпочався 21 квітня 2026 року і триватиме 91 день.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Боргова розписка не гарантує визнання вимог у справі про банкрутство: позиція ВС

Верховний Суд вимагає підвищеного стандарту доказування для кредиторів із розписками.

Роботодавцям доведеться переглянути назви посад: що змінює реєстр кваліфікацій для бізнесу з 2 травня

2 травня стартує запуск Єдиного реєстру кваліфікацій, що змінює правила визначення професій, кваліфікацій та трудових функцій.

Уряд розраховує, що бізнес безкоштовно супроводжуватиме стартапи

Відтепер проходження навчання може стати підставою для отримання мікрогранту без проведення співбесіди.

ВС: суд не може відмовити в оспорюванні батьківства через відсутність ДНК, якщо сам не забезпечив експертизу

ВС наголосив, що саме суд має забезпечити проведення ДНК-експертизи, і лише після цього може вирішувати спір про батьківство.

Чи створить новий закон про криміналізацію українофобії більше проблем, ніж рішень — у чому ризик

Які ризики правової невизначеності та дублювання норм може містити нова ініціатива про криміналізацію українофобії.

