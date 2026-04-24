Бюджет телемарафону пропонують спрямувати на потреби ЗСУ — зареєстровано петицію

На сайті Кабінету Міністрів зареєстровано петицію із закликом припинити державне фінансування загальнонаціонального телемарафону та спрямувати ці кошти на потреби ЗСУ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На сайті Кабінету Міністрів України зареєстровано електронну петицію із закликом припинити державне фінансування загальнонаціонального телемарафону та спрямувати відповідні кошти на потреби Збройних Сил України.

Авторка звернення пропонує переглянути доцільність використання бюджетних коштів на виробництво та трансляцію телемарафону, зазначаючи, що проєкт фінансується з державного бюджету, тоді як оборонний сектор потребує додаткових ресурсів.

У петиції серед пріоритетних напрямів фінансування армії вказано забезпечення озброєнням і боєприпасами, закупівлю безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби, транспорту, а також медичне забезпечення та реабілітацію військових.

Також зазначається, що в умовах воєнного стану держава має концентрувати ресурси на потребах оборони, а медіасфера може функціонувати на засадах конкуренції та незалежної журналістики без централізованого бюджетного фінансування.

Серед пропозицій петиції — припинення державного фінансування телемарафону, проведення аудиту витрачених коштів та забезпечення прозорості у фінансуванні оборонного сектору.

Збір підписів під петицією розпочався 21 квітня 2026 року і триватиме 91 день.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.