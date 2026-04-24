Бюджет телемарафона предлагают направить на нужды ВСУ — зарегистрирована петиция

11:20, 24 апреля 2026
На сайте Кабинета Министров зарегистрирована петиция с призывом прекратить государственное финансирование общенационального телемарафона и направить эти средства на нужды ВСУ.
На сайте Кабинета Министров Украины зарегистрирована электронная петиция с призывом прекратить государственное финансирование общенационального телемарафона и направить соответствующие средства на нужды Вооруженных Сил Украины.

Автор обращения предлагает пересмотреть целесообразность использования бюджетных средств на производство и трансляцию телемарафона, отмечая, что проект финансируется из государственного бюджета, тогда как оборонный сектор нуждается в дополнительных ресурсах.

В петиции среди приоритетных направлений финансирования армии указано обеспечение вооружением и боеприпасами, закупка беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы, транспорта, а также медицинское обеспечение и реабилитация военных.

Также отмечается, что в условиях военного положения государство должно концентрировать ресурсы на нуждах обороны, а медиасфера может функционировать на основе конкуренции и независимой журналистики без централизованного бюджетного финансирования.

Среди предложений петиции – прекращение государственного финансирования телемарафона, проведение аудита израсходованных средств и обеспечение прозрачности в финансировании оборонного сектора.

Сбор подписей под петицией начался 21 апреля 2026 и продлится 91 день.

