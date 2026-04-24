У Хмельницькому сталася стрілянина — що відомо

У Хмельницькому 24 квітня сталась стрілянина у дворі одного з будинків. Про це повідомила речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс, передає «РБК-Україна».

За попередньою інформацією, чоловік здійснив кілька пострілів у дворі житлового будинку. Після цього його оперативно затримали правоохоронці.

За інформацією джерел, стрілянину міг влаштувати військовослужбовець.

Як розповіла «Суспільному» інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур, постріл було здійснено зі стартового пістолета.

«Поліцейські з’ясували, що він здійснив один постріл зі стартового пістолета в асфальтне покриття. Травмованих немає», — сказала вона.

Віра Мазур додала, наразі правоохоронці встановлюють усі деталі, аби надалі прийняти відповідне процесуальне рішення.

