У Хмельницькому сталася стрілянина — що відомо

17:42, 24 квітня 2026
Чоловік здійснив кілька пострілів у дворі житлового будинку.
У Хмельницькому 24 квітня сталась стрілянина у дворі одного з будинків. Про це повідомила речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс, передає «РБК-Україна».

За попередньою інформацією, чоловік здійснив кілька пострілів у дворі житлового будинку. Після цього його оперативно затримали правоохоронці.

За інформацією джерел, стрілянину міг влаштувати військовослужбовець.

Як розповіла «Суспільному» інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур, постріл було здійснено зі стартового пістолета.

«Поліцейські з’ясували, що він здійснив один постріл зі стартового пістолета в асфальтне покриття. Травмованих немає», — сказала вона.

Віра Мазур додала, наразі правоохоронці встановлюють усі деталі, аби надалі прийняти відповідне процесуальне рішення.

поліція Хмельницький

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Іпотека та права дітей: коли відсутність дозволу опіки не рятує угоду від скасування

Судова практика руйнує міфи про неможливість відчуження житла, де проживають діти: коли відсутність згоди органу опіки не є підставою для недійсності угоди.

ПФУ зможе стягнути борг по ЄСВ фактично без строку давності

Відсутність строків давності щодо нарахування та стягнення недоїмки, штрафів і пені означає, що будь-яка помилка у звітності може мати фінансові наслідки навіть через роки.

Кабмін переглянув розмір винагород для державних виконавців: скільки вони зароблять

Кабінет Міністрів України затвердив нові пропорції розподілу виконавчого збору між державними виконавцями.

Командир відповідає за підлеглих: справа про смерть мобілізованого може стати прецедентом

Справи про перевищення повноважень працівниками ТЦК регулярно з’являються у новинах: чи змінить ситуацію судовий розгляд справи про смерть мобілізованого.

Боргова розписка не гарантує визнання вимог у справі про банкрутство: позиція ВС

Верховний Суд вимагає підвищеного стандарту доказування для кредиторів із розписками.

