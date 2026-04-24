В Хмельницком произошла стрельба — что известно

Мужчина произвел несколько выстрелов во дворе жилого дома.

В Хмельницком 24 апреля произошла стрельба во дворе одного из домов. Об этом сообщила спикер Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис, передает «РБК-Украина».

По предварительной информации, мужчина произвел несколько выстрелов во дворе жилого дома. После этого его оперативно задержали правоохранители.

Как рассказала «Суспільному» инспектор по коммуникации Хмельницкого районного управления полиции Вера Мазур, выстрел был произведен из стартового пистолета.

«Полицейские установили, что он произвел один выстрел из стартового пистолета в асфальтное покрытие. Пострадавших нет», — сказала она.

Вера Мазур добавила, что в настоящее время правоохранители устанавливают все детали, чтобы в дальнейшем принять соответствующее процессуальное решение.

