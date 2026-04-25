  1. В Україні

Відсьогодні ціни на квитки Укрзалізниці преміумсегмента визначатимуть по-новому – що зміниться

10:38, 25 квітня 2026
Нові правила стосуватимуться вагонів СВ і 1 класу, тоді як соціальні тарифи залишаються без змін.
Відсьогодні, 25 квітня, в Україні запроваджують динамічне ціноутворення на квитки у преміумсегменті.

Відповідний наказ пройшов громадські обговорення та набирає чинності. Продаж квитків за оновленими коефіцієнтами стартує з 25 квітня. Також погоджено індексацію тарифів у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів.

Зміни стосуватимуться виключно вагонів СВ (люкс) та 1 класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні. У той же час тарифи на 2 клас, а також у купейних і плацкартних вагонах залишаються без змін і зберігають соціальну орієнтованість. Ціни на них не переглядалися з 2021 року.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, як формуватиметься ціна:

Вартість квитків у преміумсегменті змінюватиметься залежно від чотирьох факторів:

  • Сезонність — передбачено 16 періодів: у менш завантажені місяці ціни знижуватимуться, у пікові (зокрема в серпні) — зростатимуть.
  • День тижня — найнижчі ціни очікуються у вівторок і середу, найвищі — у п’ятницю та неділю.
  • Завчасність купівлі — квитки дешевшатимуть за раннього бронювання; нині близько 30% пасажирів купують їх в останні дні перед поїздкою.
  • Наповнюваність поїзда — при завантаженні 90–100% ціна зростатиме, за наявності вільних місць — знижуватиметься.

У компанії зазначають, що динамічне ціноутворення є міжнародною практикою, яка застосовується у залізничних перевезеннях, авіації та сервісах таксі. Нові правила охоплять менш як 10% пасажирів, які користуються преміумсегментом, для решти категорій умови не змінюються.

Також передбачено індексацію приблизно на 20% тарифів у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів. Квитки за новими цінами продаватимуться на рейси з датою відправлення, починаючи з 18 квітня 2026 року.

У компанії зазначають, що місця у вагонах СВ міжнародних маршрутів традиційно швидко розкуповуються, що свідчить про високий попит у цьому сегменті.

Водночас тарифи на інші типи місць — 1 та 2 класи «Інтерсіті», а також купейні вагони міжнародних поїздів — залишаться без змін у поточному сезоні.

Укрзалізниця

