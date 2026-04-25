Акцент на обороні та енергетиці: Зеленський розповів про домовленості з Алієвим

Володимир Зеленський повідомив про ключові результати переговорів із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Україна та Азербайджан досягли важливих домовленостей у сферах оборони та енергетики й підписали шість документів у різних галузях. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

«Ключове – це оборонно-промисловий комплекс. Ми будемо розвивати наше співробітництво і поглиблювати його. Говорили і про продовження ініціатив в енергетичній сфері, запуск нових. Вдячний Азербайджану за 11 пакетів енергетичної допомоги, зокрема під час останньої складної зими. Окрема увага – гуманітарній підтримці України та нашим зусиллям заради відновлення миру», – зауважив Зеленський.

Глава держави також підкреслив, що це його перший візит до Азербайджану та вже сьома зустріч із президентом Ільхамом Алієвим за останні чотири роки.

«Дякую Азербайджану за підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності. Вдячний за готовність до глибокого співробітництва, зокрема оборонного. Ми зробили дуже серйозний крок, і невдовзі будуть підписані нові документи», – сказав Президент.

Раніше Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів із США та Росією в Азербайджані.

