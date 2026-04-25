Акцент на обороне и энергетике: Зеленский рассказал о договоренностях с Алиевым

Владимир Зеленский сообщил о ключевых результатах переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Украина и Азербайджан достигли важных договорённостей в сферах обороны и энергетики и подписали шесть документов в различных отраслях. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

«Ключевое – это оборонно-промышленный комплекс. Мы будем развивать наше сотрудничество и углублять его. Говорили и о продолжении инициатив в энергетической сфере, запуске новых. Благодарен Азербайджану за 11 пакетов энергетической помощи, в частности во время последней сложной зимы. Отдельное внимание – гуманитарной поддержке Украины и нашим усилиям ради восстановления мира», – отметил Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что это его первый визит в Азербайджан и уже седьмая встреча с президентом Ильхамом Алиевым за последние четыре года.

«Спасибо Азербайджану за поддержку нашего суверенитета, территориальной целостности. Благодарен за готовность к глубокому сотрудничеству, в частности оборонному. Мы сделали очень серьёзный шаг, и в ближайшее время будут подписаны новые документы», – сказал Президент.

Также Владимир Зеленский сообщил о подписании шести соглашений с Азербайджаном во время визита в Габалу.

