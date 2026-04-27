  1. В Україні

Доходи на користь нерезидента: податківці роз’яснили порядок підтвердження бенефіціарності

12:30, 27 квітня 2026
ДПС відповіла на питання щодо порядку підтвердження у нерезидента статусу контрагента як бенефіціарного (фактичного) отримувача (власника) доходу.
ДПС спитали: яким чином підтверджується та якими документами, що особа – нерезидент, на користь якої нараховуються дивіденди, проценти, роялті, є бенефіціарним (фактичним) їх отримувачем (власником) з метою некоригування фінансового результату до оподаткування згідно з пп. 140.5.7 ст. 140 ПКУ та звільнення від оподаткування або застосуванням зменшеної ставки податку, передбаченої міжнародним договором України (категорія 102.16 ЗІР)?

Дійсно, згідно з пп. 2 пп. 140.5.7 ст. 140 ПКУ фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму витрат по нарахуванню роялті у повному обсязі, якщо роялті нараховані на користь, зокрема, нерезидента, який не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) роялті, за виключенням випадків, коли бенефіціар (фактичний власник) надав право отримувати роялті іншим особам. При цьому у випадках, коли резиденти – суб’єкти кінематографії України сплачують роялті нерезидентам за субліцензійними договорами за використання або за надання права на використання аудіовізуальних творів (у тому числі фільмів), а також об’єктів авторського права та/або суміжних прав, що використовуються при виробництві (створенні) аудіовізуальних творів (у тому числі фільмів), такі нерезиденти вважаються бенефіціарними (фактичними) отримувачами (власниками) щодо таких роялті.

Пунктом 103.3 ст. 103 ПКУ визначено, що бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу для цілей застосування пониженої ставки податку згідно з правилами міжнародного договору України до дивідендів, процентів, роялті, винагород тощо нерезидента, отриманих із джерел в Україні (якщо відповідна умова передбачена міжнародним договором), вважається особа, що має право на отримання таких доходів та є вигодоотримувачем щодо них (має право фактично розпоряджатися таким доходом).

При цьому бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу не є юридична або фізична особа, навіть якщо така особа має право на отримання доходу, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або виконує лише посередницькі функції щодо такого доходу.

Таким чином підтвердити, що особа – нерезидент, на користь якої нараховуються дивіденди, проценти, роялті, є бенефіціарним (фактичним) їх отримувачем (власником) згідно вимог ст. 103 ПКУ та пп. 140.5.7 ст. 140 ПКУ можна шляхом надання заяви у довільній формі про наявність у такого нерезидента статусу бенефіціарного (фактичного) отримувача (власника) доходу та будь-яких документів, які підтверджують фактичне право особи на такі доходи (зокрема, але не виключно, ліцензії, договори, офіційні листи компетентних органів, тощо).

Водночас ДПС визнає, що чинне законодавство не встановлює форму єдиного документу, що підтверджує статус контрагента як бенефіціарного (фактичного) отримувача (власника) доходу, який повинна мати особа на момент виплати.

податкова ДПС

