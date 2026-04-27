Доходы в пользу нерезидента: налоговики разъяснили порядок подтверждения бенефициарности

ГНС ответила на вопрос о порядке подтверждения у нерезидента статуса контрагента как бенефициарного (фактического) получателя (собственника) дохода.

ГНС спросили: каким образом подтверждается и какими документами, что лицо – нерезидент, в пользу которого начисляются дивиденды, проценты, роялти, являются бенефициарным (фактическим) их получателем (собственником) с целью некорректировки финансового результата до налогообложения согласно пп. 140.5.7 ст. 140 НКУ и освобождении от налогообложения или применением уменьшенной ставки налога, предусмотренной международным договором Украины (категория 102.16 ЗИР)?

Действительно, согласно пп. 2 пп. 140.5.7 ст. 140 НКУ финансовый результат налогового (отчетного) периода увеличивается на сумму расходов по начислению роялти в полном объеме, если роялти начислены в пользу, в частности, нерезидента, не являющегося бенефициарным (фактическим) получателем (собственником) роялти, за исключением случаев, когда бенефициар (фактический собственник) предоставил право получать роялти другим лицам. При этом в случаях, когда резиденты – субъекты кинематографии Украины уплачивают роялти нерезидентам по сублицензионным договорам за использование или за предоставление права на использование аудиовизуальных произведений (в том числе фильмов), а также объектов авторского права и/или смежных прав, используемых при производстве (создании) аудиовизуальных произведений (в том числе фильмов), такие нерезиденты считаются бенефициарными (фактическими) получателями (собственниками) в отношении таких роялти.

Пунктом 103.3 ст. 103 НКУ определено, что бенефициарным (фактическим) получателем (собственником) дохода для целей применения пониженной ставки налога согласно правилам международного договора Украины к дивидендам, процентам, роялти, вознаграждениям и т.п. нерезидента, полученных из источников в Украине (если соответствующее условие предусмотрено международным договором), считается лицо, имеющее право на получение таких доходов и является выгодополучателем в отношении них (вправе фактически распоряжаться таким доходом).

При этом бенефициарным (фактическим) получателем (собственником) дохода не является юридическое или физическое лицо, даже если такое лицо имеет право на получение дохода, но является агентом, номинальным держателем (номинальным владельцем) или выполняет только посреднические функции такого дохода.

Таким образом, подтвердить, что лицо – нерезидент, в пользу которого начисляются дивиденды, проценты, роялти, являются бенефициарным (фактическим) их получателем (собственником) согласно требованиям ст. 103 НКУ и пп. 140.5.7 ст. 140 НКУ можно путем предоставления заявления в произвольной форме о наличии у такого нерезидента статуса бенефициарного (фактического) получателя (собственника) дохода и любых документов, подтверждающих фактическое право лица на такие доходы (в частности, но не исключительно лицензии, договоры, официальные письма компетентных органов и т.п.).

В то же время, ГНС признает, что действующее законодательство не устанавливает форму единого документа, подтверждающего статус контрагента как бенефициарного (фактического) получателя (собственника) дохода, который должен иметь лицо на момент выплаты.

