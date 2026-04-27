  1. В Україні

Платник відчужує майнове право оренди земельних ділянок: податківці про ПДВ-наслідки

11:42, 27 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ДПС розглянула звернення щодо податкових наслідків відчуження майнового права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення.
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Товариством (покупцем) укладено з продавцем договір, предметом якого є відчуження майнового права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Чи є операція з відчуження (передачі) права оренди земельних ділянок об’єктом оподаткування ПДВ? Чи існують особливості формування податкового кредиту за описаною у зверненні операцією?

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

ДПС керується принципом, за яким податковий облік ґрунтується на даних бухгалтерського обліку, а тому при визначенні порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання тих чи інших товарів/послуг необхідно враховувати те, яким чином у бухгалтерському обліку відображається факт здійснення таких операцій (ІПК від 1 квітня 2026 року №1914/ІПК/99-00-21-03-02).

Отже, визначення об’єкта оподаткування ПДВ при здійсненні продажу права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення безпосередньо залежить від класифікації такого права у бухгалтерському обліку (віднесення до того чи іншого елемента (об’єкта) бухгалтерського обліку).

Так, якщо у бухгалтерському обліку зазначене у зверненні право оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення відображається (обліковуються) як товар (зокрема, як нематеріальний актив), то для цілей оподаткування ПДВ операція з постачання (продажу) такого права покупцю розглядається як операція з постачання товарів, яка відповідно до пп. «а» п. 185.1 ст. 185 ПКУ буде об’єктом оподаткування ПДВ та підлягатиме оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку.

В іншому випадку продаж такого права буде розглядатися як операція з постачання послуг, яка теж є об’єктом оподаткування ПДВ, але відповідно до пп. «б» п. 185.1 ст. 185 ПКУ.

В обох випадках за такими операціями постачальник (продавець) зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ, скласти на покупця податкову накладну і зареєструвати її в ЄРПН у встановлені ПКУ терміни.

Податкова накладна, складена постачальником за операцією з передачі права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення і зареєстрована в ЄРПН, є підставою для включення сум ПДВ, зазначених у ній, до податкового кредиту (за умови дотримання інших вимог ПКУ щодо формування податкового кредиту). ПКУ не передбачено особливостей формування податкового кредиту покупцем за операцією з придбання права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ПДВ ДПС земля оренда

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]