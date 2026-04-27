Платник відчужує майнове право оренди земельних ділянок: податківці про ПДВ-наслідки

ДПС розглянула звернення щодо податкових наслідків відчуження майнового права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Товариством (покупцем) укладено з продавцем договір, предметом якого є відчуження майнового права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Чи є операція з відчуження (передачі) права оренди земельних ділянок об’єктом оподаткування ПДВ? Чи існують особливості формування податкового кредиту за описаною у зверненні операцією?

ДПС керується принципом, за яким податковий облік ґрунтується на даних бухгалтерського обліку, а тому при визначенні порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання тих чи інших товарів/послуг необхідно враховувати те, яким чином у бухгалтерському обліку відображається факт здійснення таких операцій (ІПК від 1 квітня 2026 року №1914/ІПК/99-00-21-03-02).

Отже, визначення об’єкта оподаткування ПДВ при здійсненні продажу права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення безпосередньо залежить від класифікації такого права у бухгалтерському обліку (віднесення до того чи іншого елемента (об’єкта) бухгалтерського обліку).

Так, якщо у бухгалтерському обліку зазначене у зверненні право оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення відображається (обліковуються) як товар (зокрема, як нематеріальний актив), то для цілей оподаткування ПДВ операція з постачання (продажу) такого права покупцю розглядається як операція з постачання товарів, яка відповідно до пп. «а» п. 185.1 ст. 185 ПКУ буде об’єктом оподаткування ПДВ та підлягатиме оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку.

В іншому випадку продаж такого права буде розглядатися як операція з постачання послуг, яка теж є об’єктом оподаткування ПДВ, але відповідно до пп. «б» п. 185.1 ст. 185 ПКУ.

В обох випадках за такими операціями постачальник (продавець) зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ, скласти на покупця податкову накладну і зареєструвати її в ЄРПН у встановлені ПКУ терміни.

Податкова накладна, складена постачальником за операцією з передачі права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення і зареєстрована в ЄРПН, є підставою для включення сум ПДВ, зазначених у ній, до податкового кредиту (за умови дотримання інших вимог ПКУ щодо формування податкового кредиту). ПКУ не передбачено особливостей формування податкового кредиту покупцем за операцією з придбання права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

