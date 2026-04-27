Плательщик отчуждает имущественное право аренды земельных участков: налоговики о НДС-последствиях

ГНС рассмотрела обращение относительно налоговых последствий отчуждения имущественного права аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения.

ООО (покупателем) был заключен с продавцом договор, предметом которого является отчуждение имущественного права аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения. Является ли операция по отчуждению (передаче) права аренды земельных участков объектом обложения НДС? Существуют ли особенности формирования налогового кредита по описанной в обращении операции?

ГНС руководствуется принципом, согласно которому налоговый учет основывается на данных бухгалтерского учета, поэтому при определении порядка налогообложения НДС операций по поставке тех или иных товаров/услуг необходимо учитывать то, каким образом в бухгалтерском учете отражается факт осуществления таких операций (ИНК от 1 апреля 2026 года №1914/ИПК/99-00-21-03-02).

Следовательно, определение объекта обложения НДС при осуществлении продажи права аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения напрямую зависит от классификации такого права в бухгалтерском учете (отнесения к тому или иному элементу (объекту) бухгалтерского учета).

Так, если в бухгалтерском учете указанное в обращении право аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения отражается (учитывается) как товар (в частности, как нематериальный актив), то для целей налогообложения НДС операция по поставке (продаже) такого права покупателю рассматривается как операция по поставке товаров, которая согласно пп. "а" п. 185.1 ст. 185 НКУ будет объектом обложения НДС и подлежать обложению НДС в общеустановленном порядке.

В противном случае продажа такого права будет рассматриваться как операция по поставке услуг, которая тоже является объектом обложения НДС, но в соответствии с пп. "б" п. 185.1 ст. 185 НКУ.

В обоих случаях по таким операциям поставщик (продавец) обязан начислить налоговые обязательства по НДС, составить на покупателя налоговую накладную и зарегистрировать ее в ЕРНН в установленные НКУ сроки.

Налоговая накладная, составленная поставщиком по операции по передаче права аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения и зарегистрированная в ЕРНН, является основанием для включения сумм НДС, указанных в ней, в налоговый кредит (при условии соблюдения других требований НКУ по формированию налогового кредита). НКУ не предусмотрены особенности формирования налогового кредита покупателем по сделке по приобретению права аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения.

