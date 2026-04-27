  1. В Україні

Державні контракти: коли у виконавців виникають податкові зобов’язання з ПДВ

09:42, 27 квітня 2026
ДПС відповіла на запитання платника ПДВ щодо дати виникнення податкових зобов’язань у разі виконання ним державного контракту.
Як зазначено у зверненні, підприємство уклало державний контракт на виготовлення та поставку продукції, згідно з яким державний орган виступає як служба державного замовника, відповідно, підприємство має статус виконавця державного контракту. Умовами контракту передбачено, що оплата за товар здійснюється замовником з рахунку у Державній казначейській службі України протягом 10 календарних днів після дати поставки. Чи має право підприємство за таких обставин визначати дату виникнення податкових зобов’язань з ПДВ, а також складати і реєструвати в ЄРПН податкові накладні на дату отримання коштів за продукцію?

В ІПК від 1 квітня 2026 року №1910/ІПК/99-00-21-03-02 ДПС визнає, що дата виникнення податкових зобов’язань з ПДВ залежить від джерела надходження грошових коштів, які постачальник отримав за поставлені товари/послуги.

Тому якщо грошові кошти, які підприємство отримує за поставлену продукцію, сплачуються одержувачем та/або розпорядником та такі кошти вважаються бюджетними коштами в розумінні норм БКУ (коштами, які перераховуються з відповідного рахунку, відкритого в органах Державної казначейської служби України), то за операціями з постачання продукції дата виникнення податкових зобов’язань має визначатися відповідно до п. 187.7 статті 187 ПКУ, а саме на дату зарахування таких грошових коштів на рахунок постачальника.

Підтвердженням того, що товари/послуги оплачуються за рахунок бюджетних коштів, є, зокрема, наявність у договорі на поставку товарів/послуг умови, що оплата за поставлені товари/послуги здійснюється з відповідного рахунку в Державній казначейській службі України.

