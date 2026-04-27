Государственные контракты: когда у исполнителей возникают налоговые обязательства по НДС

09:42, 27 апреля 2026
ГНС ответила на вопрос плательщика НДС о дате возникновения налоговых обязательств в случае выполнения им государственного контракта.
Как отмечено в обращении, предприятие заключило государственный контракт на изготовление и поставку продукции, согласно которому государственный орган выступает как служба государственного заказчика, соответственно, предприятие имеет статус исполнителя государственного контракта. Условиями контракта предусмотрено, что оплата за товар производится заказчиком со счета в Государственной казначейской службе Украины в течение 10 календарных дней после даты поставки. Имеет ли право предприятие при таких обстоятельствах определять дату возникновения налоговых обязательств по НДС, а также составлять и регистрировать в ЕРНН налоговые накладные на дату получения денежных средств за продукцию?

В ИНК от 1 апреля 2026 года №1910/ИПК/99-00-21-03-02 ГНС признает, что дата возникновения налоговых обязательств по НДС зависит от источника поступления денежных средств, полученных поставщиком за поставленные товары/услуги.

Поэтому если денежные средства, получаемые предприятием за поставленную продукцию, уплачиваются получателем и/или распорядителем и такие средства считаются бюджетными средствами в понимании норм БКУ (средствами, которые перечисляются с соответствующего счета, открытого в органах Государственной казначейской службы Украины), то по операциям по поставке продукции дата возникновения налоговых обязательств должна определяться в соответствии с п. 187.7 ст. 187 НКУ, а именно на дату зачисления таких денежных средств на счет поставщика.

Подтверждением того, что товары/услуги оплачиваются за счет бюджетных средств, является, в частности, наличие в договоре на поставку товаров/услуг условия, что оплата за поставленные товары/услуги осуществляется с соответствующего счета в Государственной казначейской службе Украины.

налоговая НДС контракт ГНС

