З’явилася актуальна версія Конвенції МДП
З метою забезпечення належного застосування положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП Держмитслужба підготувала актуальну станом на 1 січня 2026 року консолідовану версію Конвенції МДП 1975 року.
Відповідний текст українською мовою розміщено на вебпорталі Держмитслужби у розділі «Спільний транзит (NCTS) – Нормативно-правова база».
Консолідований текст Конвенції МДП 1975 року об’єднує всі зміни і доповнення в одному документі, спрямований на полегшення роботи суб’єктів господарювання, зацікавлених у її практичному застосуванні.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.