З’явилася актуальна версія Конвенції МДП

Держмитслужба підготувала актуальну версію Конвенції МДП 1975 року.

З метою забезпечення належного застосування положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП Держмитслужба підготувала актуальну станом на 1 січня 2026 року консолідовану версію Конвенції МДП 1975 року.

Відповідний текст українською мовою розміщено на вебпорталі Держмитслужби у розділі «Спільний транзит (NCTS) – Нормативно-правова база».

Консолідований текст Конвенції МДП 1975 року об’єднує всі зміни і доповнення в одному документі, спрямований на полегшення роботи суб’єктів господарювання, зацікавлених у її практичному застосуванні.

