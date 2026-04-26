Появилась актуальная версия Конвенции МДП

Гостаможслужба подготовила актуальную версию Конвенции МДП 1975 года.

В целях обеспечения надлежащего применения положений Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП Гостаможслужба подготовила актуальную по состоянию на 1 января 2026 года консолидированную версию Конвенции МДП 1975 года.

Соответствующий текст на украинском языке размещен на вебпортале Гостаможслужбы в разделе «Общий транзит (NCTS) – Нормативно-правовая база».

Консолидированный текст Конвенции МДП 1975 года объединяет все изменения и дополнения в одном документе. Он предназначен для облегчения работы субъектов хозяйствования, заинтересованных в ее практическом применении.

