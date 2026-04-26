Одноразова грошова допомога при звільненні з військової служби — які розміри та порядок

Розмір і порядок нарахування суттєво різняться залежно від категорії військовослужбовця і підстави звільнення.

Запорізький обласний ТЦК та СП роз’яснив питання одноразової грошової допомога при звільненні з військової служби.

«При звільненні з військової служби держава гарантує військовослужбовцю одноразову грошову допомогу (далі — ОГД). Її розмір і порядок нарахування суттєво різняться залежно від категорії військовослужбовця і підстави звільнення», - нагадали у ТЦК

Які розміри ОГД при звільненні з військової служби передбачені законом

Для контрактників і кадрових військовослужбовців (крім осіб строкової служби та офіцерів за призовом — для них передбачені окремі норми) ОГД нараховується за одним із трьох розмірів, залежно від підстави звільнення і тривалості служби.

У всіх випадках базою розрахунку є місячне грошове забезпечення на день звільнення без урахування будь-яких бойових та разових винагород, зокрема додаткової винагороди за постановою КМУ № 168 від 28.02.2022.

Рівень 1 50% місячного ГЗ за кожний повний рік служби — незалежно від вислуги

На цей розмір мають право військовослужбовці, які звільняються:

- за станом здоров'я — без жодних додаткових умов;

- якщо вони уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, вислужили за ним не менше 24 місяців і не висловили бажання продовжувати службу;

- якщо їхній контракт було продовжено понад встановлені строки на період до закінчення особливого періоду або оголошення демобілізації і вони вислужили не менше 18 місяців з дати такого продовження, не висловивши бажання продовжувати службу;

- у зв'язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації і небажанням укладати новий контракт — для тих, хто проходив службу за контрактом, укладеним на умовах абзацу другого частини третьої статті 23 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу».

Рівень 2 50% місячного ГЗ за кожний повний рік служби — за наявності вислуги 10 і більше років

Цей рівень застосовується при звільненні:

- у зв'язку із закінченням строку контракту;

- за віком;

- у зв'язку із скороченням штатів або організаційними заходами;

- у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням (за бажанням військовослужбовця);

- у зв'язку з неможливістю призначення на іншу посаду через пряме підпорядкування близькій особі;

- у зв'язку з відкликанням мандата на здійснення капеланської діяльності;

- через сімейні обставини або інші поважні причини, якщо військовослужбовець не виявив бажання продовжувати службу — під час дії особливого періоду або воєнного стану;

- за угодою сторін у разі набуття права на пенсію за вислугу років;

- з підстав, передбачених пунктами 1 і 9 частини другої та частиною другою статті 36 Закону «Про розвідку».

Рівень 3 25% місячного ГЗ за кожний повний рік служби — за наявності вислуги 10 і більше років

Цей рівень застосовується при звільненні:

- за власним бажанням — у мирний час;

- через сімейні обставини або інші поважні причини згідно з переліком, затвердженим постановою КМУ від 12.06.2013 № 413 — у мирний час.

ОГД при звільненні для офіцерів за призовом

Для військовослужбовців військової служби за призовом осіб офіцерського складу діє особлива норма: ОГД виплачується у розмірі 50% місячного ГЗ як одноразова виплата. Підстави, що дають право на цю виплату:

- закінчення встановлених строків військової служби;

- стан здоров'я;

- сімейні обставини або інші поважні причини згідно з переліком, визначеним частиною дванадцятою статті 26 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу»;

- настання особливого періоду і небажання продовжувати службу — для військовослужбовця-жінки, яка має дитину (дітей) до 18 років;

- звільнення з полону;

- обрання народним депутатом;

- призначення (обрання) на посаду судді, судді Конституційного Суду України, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівника служби дисциплінарних інспекторів ВРП, його заступника або дисциплінарного інспектора ВРП;

- закінчення строку військової служби за призовом осіб офіцерського складу під час дії воєнного стану.

Для мобілізованих — окремий механізм

Для військовослужбовців, призваних за призовом під час мобілізації, на особливий період, або резервістів в особливий період діє принципово відмінний порядок, встановлений постановою КМУ від 17.09.2014 № 460.

Розмір ОГД становить 4% місячного ГЗ за кожний повний календарний місяць служби, але не менше 25% місячного ГЗ — незалежно від фактичного терміну служби. Неповні місяці до розрахунку не включаються; бойові та разові винагороди до бази не входять.

Виплата здійснюється на день звільнення. Якщо особа до мобілізації вже проходила військову службу і отримала ОГД при попередньому звільненні, поточна виплата нараховується лише за нинішній призов, без урахування попереднього.

Коли ОГД при звільненні з військової служби не виплачується

Право на ОГД втрачається незалежно від підстави звільнення, якщо воно пов'язане з такими обставинами:

- службова невідповідність;

- набрання законної сили обвинувальним вироком суду з покаранням у виді позбавлення або обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права обіймати певні посади;

- систематичне невиконання умов контракту самим військовослужбовцем;

- корупційне адміністративне правопорушення, пов'язане з виконанням функцій держави;

- невідповідність за результатами спеціальної перевірки;

- застосування заборон за законом «Про очищення влади»;

- припинення громадянства України тощо.

Варто також розуміти, що при повторному звільненні ОГД нараховується з дня останнього зарахування на службу — попередній строк не враховується. Виняток стосується осіб, які при попередньому звільненні не набули права на ОГД (наприклад, через дискредитуючі підстави): для них при наступному звільненні враховується весь сукупний строк служби.

Якщо на момент звільнення військовослужбовець обіймав посаду в органі державної влади, місцевого самоврядування, на підприємстві або в закладі вищої освіти із залишенням на військовій службі — ОГД виплачується за рахунок того органу, в якому він працював, а не з бюджету Міноборони.

Правова основа для виплати ОГД при звільненні з військової служби

Правовою основою для нарахування та виплати одноразової грошової допомоги при звільненні є стаття 15 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», що діє у безпосередньому взаємозв'язку зі статтею 9 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (№ 2262-XII). Саме ці норми спільно закріплюють для кадрових військових та контрактників гарантію виплати в розмірі 50% або 25% місячного забезпечення за кожен рік служби.

Водночас для військовослужбовців, призваних за мобілізацією, діє окрема спеціальна норма — пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України № 460, що встановлює розрахунок допомоги в розмірі 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби.

Інші виплати при звільненні

Окрім ОГД, при звільненні з військової служби військовослужбовець може мати право на:

- грошове забезпечення по день виключення зі списків особового складу;

- компенсацію за невикористані дні відпустки;

- допомогу для оздоровлення (якщо не отримана у поточному році);

- грошову компенсацію вартості неотриманого речового майна (для контрактників і кадрових військовослужбовців).

У ТЦК нагадали, що факт звільнення не знімає з військової частини обов’язку повністю розрахуватися за всіма видами забезпечення, включаючи компенсації за майно та невикористані відпустки. Знання своїх прав та чітке дотримання процедури подання рапортів є запорукою отримання всіх передбачених державою гарантій у повному обсязі.

