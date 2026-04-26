Единовременная денежная помощь при увольнении с военной службы — какие размеры и порядок

Размер и порядок начисления существенно различаются в зависимости от категории военнослужащего и основания увольнения.

Запорожский областной ТЦК и СП разъяснил вопрос единовременной денежной помощи при увольнении с военной службы.

«При увольнении с военной службы государство гарантирует военнослужащему единовременную денежную помощь (далее — ЕДП). Ее размер и порядок начисления существенно различаются в зависимости от категории военнослужащего и основания увольнения», — напомнили в ТЦК.

Какие размеры ЕДП при увольнении с военной службы предусмотрены законом

Для контрактников и кадровых военнослужащих (кроме лиц срочной службы и офицеров по призыву — для них предусмотрены отдельные нормы) ЕДП начисляется в одном из трех размеров в зависимости от основания увольнения и продолжительности службы.

Во всех случаях базой расчета является месячное денежное обеспечение на день увольнения без учета каких-либо боевых и разовых вознаграждений, в частности дополнительного вознаграждения по постановлению КМУ № 168 от 28.02.2022.

Уровень 1 50% месячного ДД за каждый полный год службы — независимо от выслуги

На этот размер имеют право военнослужащие, которые увольняются:

по состоянию здоровья — без каких-либо дополнительных условий;

если они заключили контракт на срок до окончания особого периода или до объявления демобилизации, отслужили по нему не менее 24 месяцев и не выразили желания продолжать службу;

если их контракт был продлен сверх установленных сроков на период до окончания особого периода или объявления демобилизации и они отслужили не менее 18 месяцев с даты такого продления, не выразив желания продолжать службу;

в связи с окончанием особого периода или объявлением демобилизации и нежеланием заключать новый контракт — для тех, кто проходил службу по контракту, заключенному на условиях абзаца второго части третьей статьи 23 Закона «О воинской обязанности и военной службе».

Уровень 2 50% месячного ДД за каждый полный год службы — при наличии выслуги 10 и более лет

Этот уровень применяется при увольнении:

в связи с окончанием срока контракта;

по возрасту;

в связи с сокращением штатов или организационными мероприятиями;

в связи с систематическим невыполнением условий контракта командованием (по желанию военнослужащего);

в связи с невозможностью назначения на другую должность из-за прямого подчинения близкому лицу;

в связи с отзывом мандата на осуществление капелланской деятельности;

по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам, если военнослужащий не выразил желания продолжать службу — во время действия особого периода или военного положения;

по соглашению сторон в случае приобретения права на пенсию за выслугу лет;

по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 9 части второй и частью второй статьи 36 Закона «О разведке».

Уровень 3 25% месячного ДД за каждый полный год службы — при наличии выслуги 10 и более лет

Этот уровень применяется при увольнении:

по собственному желанию — в мирное время;

по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам согласно перечню, утвержденному постановлением КМУ от 12.06.2013 № 413 — в мирное время.

ЕДП при увольнении для офицеров по призыву

Для военнослужащих военной службы по призыву лиц офицерского состава действует особая норма: ЕДП выплачивается в размере 50% месячного ДД как единовременная выплата. Основания, дающие право на эту выплату:

окончание установленных сроков военной службы;

состояние здоровья;

семейные обстоятельства или другие уважительные причины согласно перечню, определенному частью двенадцатой статьи 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе»;

наступление особого периода и нежелание продолжать службу — для военнослужащей-женщины, имеющей ребенка (детей) до 18 лет;

освобождение из плена;

избрание народным депутатом;

назначение (избрание) на должность судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члена Высшего совета правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителя службы дисциплинарных инспекторов ВСП, его заместителя или дисциплинарного инспектора ВСП;

окончание срока военной службы по призыву лиц офицерского состава во время действия военного положения.

Для мобилизованных — отдельный механизм

Для военнослужащих, призванных по мобилизации на особый период, или резервистов в особый период действует принципиально иной порядок, установленный постановлением КМУ от 17.09.2014 № 460.

Размер ЕДП составляет 4% месячного ДД за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25% месячного ДД — независимо от фактического срока службы. Неполные месяцы в расчет не включаются; боевые и разовые вознаграждения в базу не входят.

Выплата осуществляется в день увольнения. Если лицо до мобилизации уже проходило военную службу и получало ЕДП при предыдущем увольнении, текущая выплата начисляется только за нынешний призыв без учета предыдущего.

Когда ЕДП при увольнении с военной службы не выплачивается

Право на ЕДП утрачивается независимо от основания увольнения, если оно связано с такими обстоятельствами:

служебное несоответствие;

вступление в законную силу обвинительного приговора суда с наказанием в виде лишения или ограничения свободы, лишения воинского звания или лишения права занимать определенные должности;

систематическое невыполнение условий контракта самим военнослужащим;

коррупционное административное правонарушение, связанное с выполнением функций государства;

несоответствие по результатам специальной проверки;

применение запретов по закону «Об очищении власти»;

прекращение гражданства Украины и т.д.

Стоит также понимать, что при повторном увольнении ЕДП начисляется со дня последнего зачисления на службу — предыдущий срок не учитывается. Исключение касается лиц, которые при предыдущем увольнении не приобрели права на ЕДП (например, по дискредитирующим основаниям): для них при следующем увольнении учитывается весь совокупный срок службы.

Если на момент увольнения военнослужащий занимал должность в органе государственной власти, местного самоуправления, на предприятии или в учреждении высшего образования с сохранением на военной службе — ЕДП выплачивается за счет того органа, в котором он работал, а не из бюджета Минобороны.

Правовая основа для выплаты ЕДП при увольнении с военной службы

Правовой основой для начисления и выплаты единовременной денежной помощи при увольнении является статья 15 Закона Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей», которая действует во взаимосвязи со статьей 9 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (№ 2262-XII). Именно эти нормы совместно закрепляют для кадровых военных и контрактников гарантию выплаты в размере 50% или 25% месячного обеспечения за каждый год службы.

В то же время для военнослужащих, призванных по мобилизации, действует отдельная специальная норма — пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины № 460, которая устанавливает расчет помощи в размере 4% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы.

Другие выплаты при увольнении

Кроме ЕДП, при увольнении с военной службы военнослужащий может иметь право на:

денежное обеспечение по день исключения из списков личного состава;

компенсацию за неиспользованные дни отпуска;

помощь для оздоровления (если не получена в текущем году);

денежную компенсацию стоимости неполученного вещевого имущества (для контрактников и кадровых военнослужащих).

В ТЦК напомнили, что факт увольнения не снимает с воинской части обязанности полностью рассчитаться по всем видам обеспечения, включая компенсации за имущество и неиспользованные отпуска. Знание своих прав и четкое соблюдение процедуры подачи рапортов является залогом получения всех предусмотренных государством гарантий в полном объеме.

