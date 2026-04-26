Единовременная денежная помощь при увольнении с военной службы — какие размеры и порядок
Запорожский областной ТЦК и СП разъяснил вопрос единовременной денежной помощи при увольнении с военной службы.
«При увольнении с военной службы государство гарантирует военнослужащему единовременную денежную помощь (далее — ЕДП). Ее размер и порядок начисления существенно различаются в зависимости от категории военнослужащего и основания увольнения», — напомнили в ТЦК.
Какие размеры ЕДП при увольнении с военной службы предусмотрены законом
Для контрактников и кадровых военнослужащих (кроме лиц срочной службы и офицеров по призыву — для них предусмотрены отдельные нормы) ЕДП начисляется в одном из трех размеров в зависимости от основания увольнения и продолжительности службы.
Во всех случаях базой расчета является месячное денежное обеспечение на день увольнения без учета каких-либо боевых и разовых вознаграждений, в частности дополнительного вознаграждения по постановлению КМУ № 168 от 28.02.2022.
Уровень 1 50% месячного ДД за каждый полный год службы — независимо от выслуги
На этот размер имеют право военнослужащие, которые увольняются:
по состоянию здоровья — без каких-либо дополнительных условий;
если они заключили контракт на срок до окончания особого периода или до объявления демобилизации, отслужили по нему не менее 24 месяцев и не выразили желания продолжать службу;
если их контракт был продлен сверх установленных сроков на период до окончания особого периода или объявления демобилизации и они отслужили не менее 18 месяцев с даты такого продления, не выразив желания продолжать службу;
в связи с окончанием особого периода или объявлением демобилизации и нежеланием заключать новый контракт — для тех, кто проходил службу по контракту, заключенному на условиях абзаца второго части третьей статьи 23 Закона «О воинской обязанности и военной службе».
Уровень 2 50% месячного ДД за каждый полный год службы — при наличии выслуги 10 и более лет
Этот уровень применяется при увольнении:
в связи с окончанием срока контракта;
по возрасту;
в связи с сокращением штатов или организационными мероприятиями;
в связи с систематическим невыполнением условий контракта командованием (по желанию военнослужащего);
в связи с невозможностью назначения на другую должность из-за прямого подчинения близкому лицу;
в связи с отзывом мандата на осуществление капелланской деятельности;
по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам, если военнослужащий не выразил желания продолжать службу — во время действия особого периода или военного положения;
по соглашению сторон в случае приобретения права на пенсию за выслугу лет;
по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 9 части второй и частью второй статьи 36 Закона «О разведке».
Уровень 3 25% месячного ДД за каждый полный год службы — при наличии выслуги 10 и более лет
Этот уровень применяется при увольнении:
по собственному желанию — в мирное время;
по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам согласно перечню, утвержденному постановлением КМУ от 12.06.2013 № 413 — в мирное время.
ЕДП при увольнении для офицеров по призыву
Для военнослужащих военной службы по призыву лиц офицерского состава действует особая норма: ЕДП выплачивается в размере 50% месячного ДД как единовременная выплата. Основания, дающие право на эту выплату:
- окончание установленных сроков военной службы;
- состояние здоровья;
- семейные обстоятельства или другие уважительные причины согласно перечню, определенному частью двенадцатой статьи 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе»;
- наступление особого периода и нежелание продолжать службу — для военнослужащей-женщины, имеющей ребенка (детей) до 18 лет;
- освобождение из плена;
- избрание народным депутатом;
- назначение (избрание) на должность судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члена Высшего совета правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителя службы дисциплинарных инспекторов ВСП, его заместителя или дисциплинарного инспектора ВСП;
- окончание срока военной службы по призыву лиц офицерского состава во время действия военного положения.
Для мобилизованных — отдельный механизм
Для военнослужащих, призванных по мобилизации на особый период, или резервистов в особый период действует принципиально иной порядок, установленный постановлением КМУ от 17.09.2014 № 460.
Размер ЕДП составляет 4% месячного ДД за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25% месячного ДД — независимо от фактического срока службы. Неполные месяцы в расчет не включаются; боевые и разовые вознаграждения в базу не входят.
Выплата осуществляется в день увольнения. Если лицо до мобилизации уже проходило военную службу и получало ЕДП при предыдущем увольнении, текущая выплата начисляется только за нынешний призыв без учета предыдущего.
Когда ЕДП при увольнении с военной службы не выплачивается
Право на ЕДП утрачивается независимо от основания увольнения, если оно связано с такими обстоятельствами:
- служебное несоответствие;
- вступление в законную силу обвинительного приговора суда с наказанием в виде лишения или ограничения свободы, лишения воинского звания или лишения права занимать определенные должности;
- систематическое невыполнение условий контракта самим военнослужащим;
- коррупционное административное правонарушение, связанное с выполнением функций государства;
- несоответствие по результатам специальной проверки;
- применение запретов по закону «Об очищении власти»;
- прекращение гражданства Украины и т.д.
Стоит также понимать, что при повторном увольнении ЕДП начисляется со дня последнего зачисления на службу — предыдущий срок не учитывается. Исключение касается лиц, которые при предыдущем увольнении не приобрели права на ЕДП (например, по дискредитирующим основаниям): для них при следующем увольнении учитывается весь совокупный срок службы.
Если на момент увольнения военнослужащий занимал должность в органе государственной власти, местного самоуправления, на предприятии или в учреждении высшего образования с сохранением на военной службе — ЕДП выплачивается за счет того органа, в котором он работал, а не из бюджета Минобороны.
Правовая основа для выплаты ЕДП при увольнении с военной службы
Правовой основой для начисления и выплаты единовременной денежной помощи при увольнении является статья 15 Закона Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей», которая действует во взаимосвязи со статьей 9 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (№ 2262-XII). Именно эти нормы совместно закрепляют для кадровых военных и контрактников гарантию выплаты в размере 50% или 25% месячного обеспечения за каждый год службы.
В то же время для военнослужащих, призванных по мобилизации, действует отдельная специальная норма — пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины № 460, которая устанавливает расчет помощи в размере 4% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы.
Другие выплаты при увольнении
Кроме ЕДП, при увольнении с военной службы военнослужащий может иметь право на:
- денежное обеспечение по день исключения из списков личного состава;
- компенсацию за неиспользованные дни отпуска;
- помощь для оздоровления (если не получена в текущем году);
- денежную компенсацию стоимости неполученного вещевого имущества (для контрактников и кадровых военнослужащих).
В ТЦК напомнили, что факт увольнения не снимает с воинской части обязанности полностью рассчитаться по всем видам обеспечения, включая компенсации за имущество и неиспользованные отпуска. Знание своих прав и четкое соблюдение процедуры подачи рапортов является залогом получения всех предусмотренных государством гарантий в полном объеме.
