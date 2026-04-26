  1. В Україні

Негода на Львівщині знеструмила 103 населені пункти – вітер поламав дерева та позривав дахи будівель

18:08, 26 квітня 2026
В області фіксують падіння дерев і пошкодження інфраструктури.
Негода на Львівщині знеструмила 103 населені пункти – вітер поламав дерева та позривав дахи будівель
Фото ілюстративне
У неділю, 26 квітня, понад сотня населених пунктів Львівської області залишилися без електропостачання через негоду. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, на території області через складні погодні умови та сильні пориви вітру зберігається помаранчевий рівень небезпеки.

«Внаслідок негоди в області без електропостачання зараз 103 населені пункти: 21 – повністю, 82 – частково», – зазначив начальник Львівської ОВА.

Відновлення електропостачання здійснюють 39 бригад «Львівобленерго». До робіт залучено близько 170 працівників та 60 одиниць техніки.

У Львівському, Золочівському, Шептицькому та Дрогобицькому районах зафіксовано падіння дерев. Також надходила інформація про пошкодження покрівель: вітер зірвав дах із приватного будинку в Золочівському районі та зі школи у Львівському районі. Наразі ці дані перевіряють відповідні служби.

У зв’язку з погодними умовами мешканців закликають не наближатися до обірваних дротів, пошкоджених електроопор, повалених дерев і рекламних конструкцій, а також не намагатися самостійно усувати пошкодження електромереж.

Аварійні служби працюють у посиленому режимі.

Львів електроенергія світло погода

Судово-юридична газета

