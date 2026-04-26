Непогода во Львовской области оставила без электричества 103 населенных пункта — ветер повалил деревья и сорвал крыши с зданий

В области фиксируются случаи падения деревьев и повреждения инфраструктуры.

В воскресенье, 26 апреля, более сотни населенных пунктов Львовской области остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, на территории области из-за сложных погодных условий и сильных порывов ветра сохраняется оранжевый уровень опасности.

«В результате непогоды в области без электроснабжения сейчас находятся 103 населенных пункта: 21 – полностью, 82 – частично», – отметил глава Львовской ОВА.

Восстановление электроснабжения осуществляют 39 бригад «Львовоблэнерго». К работам привлечено около 170 работников и 60 единиц техники.

Во Львовском, Золочевском, Шептицком и Дрогобычском районах зафиксировано падение деревьев. Также поступала информация о повреждении кровель: ветер сорвал крышу с частного дома в Золочевском районе и со школы во Львовском районе. Сейчас эти данные проверяют соответствующие службы.

В связи с погодными условиями жителей призывают не приближаться к оборванным проводам, поврежденным электроопорам, поваленным деревьям и рекламным конструкциям, а также не пытаться самостоятельно устранять повреждения электросетей.

Аварийные службы работают в усиленном режиме.

