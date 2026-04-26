  1. В Украине

Непогода во Львовской области оставила без электричества 103 населенных пункта — ветер повалил деревья и сорвал крыши с зданий

18:08, 26 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В области фиксируются случаи падения деревьев и повреждения инфраструктуры.
Фото иллюстративное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 26 апреля, более сотни населенных пунктов Львовской области остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, на территории области из-за сложных погодных условий и сильных порывов ветра сохраняется оранжевый уровень опасности.

«В результате непогоды в области без электроснабжения сейчас находятся 103 населенных пункта: 21 – полностью, 82 – частично», – отметил глава Львовской ОВА.

Восстановление электроснабжения осуществляют 39 бригад «Львовоблэнерго». К работам привлечено около 170 работников и 60 единиц техники.

Во Львовском, Золочевском, Шептицком и Дрогобычском районах зафиксировано падение деревьев. Также поступала информация о повреждении кровель: ветер сорвал крышу с частного дома в Золочевском районе и со школы во Львовском районе. Сейчас эти данные проверяют соответствующие службы.

В связи с погодными условиями жителей призывают не приближаться к оборванным проводам, поврежденным электроопорам, поваленным деревьям и рекламным конструкциям, а также не пытаться самостоятельно устранять повреждения электросетей.

Аварийные службы работают в усиленном режиме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Налоговая проверка не является основанием для раскрытия банковской тайны — позиция ВС

Верховный Суд отказал налоговой в доступе к банковской информации.

Каким был средний доход в судебной системе в первом квартале 2026 года по информации ГСА

Государственная судебная администрация обнародовала информацию, демонстрирующую неравенство доходов в судебной системе.

Оружие для гражданских: где заканчивается право на защиту и начинается уголовная ответственность

Отсутствие законодательного регулирования оборота оружия создает ситуацию, где любое средство защиты ставит владельца под подозрение

Оцифрованные лица и англоязычные тесты: МВД обновит правила экзаменов для водителей

Проект приказа МВД урегулирует перевод водительских экзаменов на английский и процедуру верификации лиц.

Конфискация за репост: Telegram-канал стал юридическим основанием для взыскания активов в доход государства

Высший антикоррупционный суд подтвердил, что Telegram-канал — это не просто частный блог, а полноценный инструмент информационной агрессии.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]