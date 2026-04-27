За що можна отримати штраф у Резерв+ і як його сплатити – пояснили у ТЦК
Харківський обласний ТЦК та СП надав відповіді на актуальні запитання щодо сплати штрафів у застосунку «Резерв+» та правил військового обліку.
За які порушення можна сплатити штраф у «Резерв+»
У застосунку передбачена можливість сплати штрафу у разі, якщо особа:
- не прибула за повісткою до ТЦК та СП;
- не стала на військовий облік за новою адресою;
- не стала на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань;
- не стала на військовий облік за місцем перебування як ВПО;
- не перебувала на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;
- не надала майно під час мобілізації;
- не пройшла або відмовилась від проходження військово-лікарської комісії.
Один сплачений штраф покриває лише те порушення, за яке його нараховано.
Як працює алгоритм сплати штрафу
Для оплати штрафу потрібно:
- Завантажити застосунок «Резерв+» в App Store або Google Play.
- Авторизуватися та перейти до розділу «Штрафи онлайн», після чого подати заяву про визнання порушення.
- Протягом трьох днів ТЦК та СП розглядає заяву та надсилає постанову.
Після цього з’являється можливість сплатити 8 500 грн — 50% від повної суми штрафу. На оплату відводиться 20 днів.
Якщо не сплатити штраф у цей строк, сума зростає до 17 000 грн, а у разі подальшої несплати — до 34 000 грн.
Після оплати в застосунку зникає відмітка про порушення. У середньому процес триває близько чотирьох днів.
Чи можна сплатити штраф без «Резерв+»
Сплатити штраф можна і офлайн — шляхом подання заяви до ТЦК. Застосунок «Резерв+» є додатковим інструментом для швидкого врегулювання питання без черг.
