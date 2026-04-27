За що можна отримати штраф у Резерв+ і як його сплатити – пояснили у ТЦК

У застосунку доступна оплата за неявку до ТЦК, відмову від ВЛК та інші порушення.

Харківський обласний ТЦК та СП надав відповіді на актуальні запитання щодо сплати штрафів у застосунку «Резерв+» та правил військового обліку.

За які порушення можна сплатити штраф у «Резерв+»

У застосунку передбачена можливість сплати штрафу у разі, якщо особа:

не прибула за повісткою до ТЦК та СП;

не стала на військовий облік за новою адресою;

не стала на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань;

не стала на військовий облік за місцем перебування як ВПО;

не перебувала на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;

не надала майно під час мобілізації;

не пройшла або відмовилась від проходження військово-лікарської комісії.

Один сплачений штраф покриває лише те порушення, за яке його нараховано.

Як працює алгоритм сплати штрафу

Для оплати штрафу потрібно:

Завантажити застосунок «Резерв+» в App Store або Google Play. Авторизуватися та перейти до розділу «Штрафи онлайн», після чого подати заяву про визнання порушення. Протягом трьох днів ТЦК та СП розглядає заяву та надсилає постанову.

Після цього з’являється можливість сплатити 8 500 грн — 50% від повної суми штрафу. На оплату відводиться 20 днів.

Якщо не сплатити штраф у цей строк, сума зростає до 17 000 грн, а у разі подальшої несплати — до 34 000 грн.

Після оплати в застосунку зникає відмітка про порушення. У середньому процес триває близько чотирьох днів.

Чи можна сплатити штраф без «Резерв+»

Сплатити штраф можна і офлайн — шляхом подання заяви до ТЦК. Застосунок «Резерв+» є додатковим інструментом для швидкого врегулювання питання без черг.

