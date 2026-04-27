За что можно получить штраф в Резерв+ и как его оплатить — объяснили в ТЦК
Харьковский областной ТЦК и СП ответил на актуальные вопросы об оплате штрафов в приложении «Резерв+» и правилах воинского учета.
За какие нарушения можно оплатить штраф в «Резерв+»
В приложении предусмотрена возможность оплаты штрафа в случае, если лицо:
- не явилось по повестке в ТЦК и СП;
- не встало на воинский учет по новому адресу;
- не встало на воинский учет после прибытия из учреждения исполнения наказаний;
- не встала на воинский учет по месту пребывания в качестве ВПЛ;
- не состояла на воинском учете по месту жительства, работы или учебы;
- не предоставила имущество во время мобилизации;
- не прошла или отказалась от прохождения военно-медицинской комиссии.
Один уплаченный штраф покрывает только то нарушение, за которое он начислен.
Как работает алгоритм уплаты штрафа
Для оплаты штрафа необходимо:
- Загрузить приложение «Резерв+» в App Store или Google Play.
- Авторизоваться и перейти в раздел «Штрафы онлайн», после чего подать заявление о признании нарушения.
- В течение трех дней ТЦК и СП рассматривает заявление и направляет постановление.
После этого появляется возможность оплатить 8 500 грн — 50% от полной суммы штрафа. На оплату отводится 20 дней.
Если не оплатить штраф в этот срок, сумма увеличивается до 17 000 грн, а в случае дальнейшей неуплаты — до 34 000 грн.
После оплаты в приложении исчезает отметка о нарушении. В среднем процесс занимает около четырёх дней.
Можно ли оплатить штраф без приложения «Резерв+»?
Оплатить штраф можно и офлайн — путем подачи заявления в ТЦК. Приложение «Резерв+» является дополнительным инструментом для быстрого решения вопроса без очередей.
