У Києві затримали аферистів, які обіцяли «звільнити» чоловіка з ТЦК за $20 тисяч

За даними поліції, спільники погрожували жінці відправкою її чоловіка до бойової частини та обіцяли оформити непридатність до служби.

У Києві правоохоронці затримали двох осіб, яких підозрюють у вимаганні коштів у цивільної дружини військовозобов’язаного. Про це повідомили в Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції.

За інформацією слідства, 31-річний уродженець Донеччини разом зі своєю співмешканкою — 27-річною киянкою — запропонували жінці «допомогу» у звільненні її чоловіка з приміщення одного зі столичних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Надалі вони обіцяли оформити йому непридатність до військової служби.

За свої послуги підозрювані вимагали 20 тисяч доларів готівкою та наполягали на якнайшвидшій оплаті. Для впливу на жінку вони застосовували психологічний тиск, зокрема систематично телефонували та погрожували швидкою відправкою її чоловіка до бойової бригади.

Правоохоронці встановили, що фігуранти намагалися уникнути викриття під час отримання коштів, спостерігаючи за місцем зустрічі та навколишньою обстановкою. Втім їх затримали під час одержання грошей.

Операцію провели співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

