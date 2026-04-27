  1. В Україні

У Києві затримали аферистів, які обіцяли «звільнити» чоловіка з ТЦК за $20 тисяч

07:36, 27 квітня 2026
За даними поліції, спільники погрожували жінці відправкою її чоловіка до бойової частини та обіцяли оформити непридатність до служби.
У Києві правоохоронці затримали двох осіб, яких підозрюють у вимаганні коштів у цивільної дружини військовозобов’язаного. Про це повідомили в Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції.

За інформацією слідства, 31-річний уродженець Донеччини разом зі своєю співмешканкою — 27-річною киянкою — запропонували жінці «допомогу» у звільненні її чоловіка з приміщення одного зі столичних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Надалі вони обіцяли оформити йому непридатність до військової служби.

За свої послуги підозрювані вимагали 20 тисяч доларів готівкою та наполягали на якнайшвидшій оплаті. Для впливу на жінку вони застосовували психологічний тиск, зокрема систематично телефонували та погрожували швидкою відправкою її чоловіка до бойової бригади.

Правоохоронці встановили, що фігуранти намагалися уникнути викриття під час отримання коштів, спостерігаючи за місцем зустрічі та навколишньою обстановкою. Втім їх затримали під час одержання грошей.

Операцію провели співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Відповідає не військовослужбовець — а військова частина: ВС про компенсацію за смертельну ДТП

Верховний Суд підтвердив, що за смерть у ДТП військового платить роботодавець і виплати водія не зменшують компенсацію.

Аванси, борги і контроль іноземних доходів: податкова роз’яснила, що змінюється для бізнесу та ФОП

Нові роз’яснення ДПС формують практику податкового контролю, яка охоплює як внутрішні операції, так і розрахунки з нерезидентами.

НАБУ прагне отримати виняткові повноваження у розслідуваннях: слідство без строків, обшуки без понятих і право переслідувати голову СБУ

Відмова від судового нагляду та розширення повноважень детективів обґрунтовуються потребою прискорити розслідування, попри потенційну загрозу праву на захист.

Заперечення Голодомору службовими особами або в медіа каратимуться до 7 років ув’язнення

У Раді пропонують кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору як геноциду.

Військовим дозволять ввозити авто без податків — але з обмеженнями

Нове законодавство дозволить військовослужбовцям оформити транспорт у приватну власність без сплати мита.

