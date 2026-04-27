  1. В Украине

В Киеве задержали мошенников, которые обещали «освободить» мужа из ТЦК за $20 тысяч

07:36, 27 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По данным полиции, сообщники угрожали женщине отправкой её мужа в боевую часть и обещали оформить негодность к службе.
В Киеве задержали мошенников, которые обещали «освободить» мужа из ТЦК за $20 тысяч
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители задержали двух человек, которых подозревают в вымогательстве денег у гражданской жены военнообязанного. Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По информации следствия, 31-летний уроженец Донецкой области вместе со своей сожительницей — 27-летней киевлянкой — предложили женщине «помощь» в освобождении ее мужа из помещения одного из столичных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В дальнейшем они обещали оформить ему негодность к военной службе.

За свои услуги подозреваемые требовали 20 тысяч долларов наличными и настаивали на скорейшей оплате. Для воздействия на женщину они применяли психологическое давление, в частности систематически звонили и угрожали скорой отправкой ее мужа в боевую бригаду.

Правоохранители установили, что фигуранты пытались избежать разоблачения во время получения средств, наблюдая за местом встречи и окружающей обстановкой. Однако их задержали во время получения денег.

Операцию провели сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями Шевченковского управления полиции.

Задержанным было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев ТЦК мобилизация военнообязанный

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Комитет Верховной Рады рассмотрит законопроекты о возвращении неограниченного срока обращения в суд за взысканием заработной платы

Депутаты предлагают отменить введенный в 2022 году трехмесячный срок исковой давности для взыскания задолженности по зарплате.

Суд признал мать виновной в уклонении от воспитания сына из-за его оскорбительных ИИ-стикеров в Telegram

Суд признал мать виновной из-за участия ее сына в оскорбительной переписке со стикерами, созданными с помощью ChatGPT.

Налоговая проверка не является основанием для раскрытия банковской тайны — позиция ВС

Верховный Суд отказал налоговой в доступе к банковской информации.

Каким был средний доход в судебной системе в первом квартале 2026 года по информации ГСА

Государственная судебная администрация обнародовала информацию, демонстрирующую неравенство доходов в судебной системе.

Оружие для гражданских: где заканчивается право на защиту и начинается уголовная ответственность

Отсутствие законодательного регулирования оборота оружия создает ситуацию, где любое средство защиты ставит владельца под подозрение

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]