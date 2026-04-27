В Киеве задержали мошенников, которые обещали «освободить» мужа из ТЦК за $20 тысяч

В Киеве правоохранители задержали двух человек, которых подозревают в вымогательстве денег у гражданской жены военнообязанного. Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции.

По информации следствия, 31-летний уроженец Донецкой области вместе со своей сожительницей — 27-летней киевлянкой — предложили женщине «помощь» в освобождении ее мужа из помещения одного из столичных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В дальнейшем они обещали оформить ему негодность к военной службе.

За свои услуги подозреваемые требовали 20 тысяч долларов наличными и настаивали на скорейшей оплате. Для воздействия на женщину они применяли психологическое давление, в частности систематически звонили и угрожали скорой отправкой ее мужа в боевую бригаду.

Правоохранители установили, что фигуранты пытались избежать разоблачения во время получения средств, наблюдая за местом встречи и окружающей обстановкой. Однако их задержали во время получения денег.

Операцию провели сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями Шевченковского управления полиции.

Задержанным было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

