Володимир Зеленський у Чорнобилі провів переговори з ЄБРР щодо відновлення саркофага над ЧАЕС

Сторони також обговорили інвестиції в українську енергетику та економіку.

У Чорнобилі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

За словами Зеленського, сторони обговорили консолідацію міжнародної допомоги для відновлення конфайнменту над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Йдеться про об’єкт, який було пошкоджено внаслідок удару російського дрона у лютому 2025 року. Окремо порушувалося питання подолання довгострокових наслідків Чорнобильської катастрофи.

Також увагу під час зустрічі приділили відновленню об’єктів української енергетичної інфраструктури та інвестиціям ЄБРР у ключові сектори економіки України.

«Дякую Європейському банку реконструкції та розвитку за відчутну підтримку стійкості України, а також особисто пані Рено-Бассо за цей візит та участь у Міжнародній Чорнобильській конференції з питань відновлення та ядерної безпеки», – сказав Зеленський.

