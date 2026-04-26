Владимир Зеленский в Чернобыле провел переговоры с ЕБРР о восстановлении саркофага ЧАЭС

Стороны также обсудили инвестиции в украинскую энергетику и экономику.

В Чернобыле Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

По словам Зеленского, стороны обсудили консолидацию международной помощи для восстановления конфайнмента над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Речь идет об объекте, который был поврежден в результате удара российского дрона в феврале 2025 года. Отдельно поднимался вопрос преодоления долгосрочных последствий Чернобыльской катастрофы.

Также во время встречи внимание уделили восстановлению объектов украинской энергетической инфраструктуры и инвестициям ЕБРР в ключевые сектора экономики Украины.

«Благодарю Европейский банк реконструкции и развития за ощутимую поддержку устойчивости Украины, а также лично госпожу Рено-Бассо за этот визит и участие в Международной Чернобыльской конференции по вопросам восстановления и ядерной безопасности», — сказал Зеленский.

