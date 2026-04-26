  1. В Украине

Владимир Зеленский в Чернобыле провел переговоры с ЕБРР о восстановлении саркофага ЧАЭС

21:01, 26 апреля 2026
Стороны также обсудили инвестиции в украинскую энергетику и экономику.
В Чернобыле Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

По словам Зеленского, стороны обсудили консолидацию международной помощи для восстановления конфайнмента над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Речь идет об объекте, который был поврежден в результате удара российского дрона в феврале 2025 года. Отдельно поднимался вопрос преодоления долгосрочных последствий Чернобыльской катастрофы.

Также во время встречи внимание уделили восстановлению объектов украинской энергетической инфраструктуры и инвестициям ЕБРР в ключевые сектора экономики Украины.

«Благодарю Европейский банк реконструкции и развития за ощутимую поддержку устойчивости Украины, а также лично госпожу Рено-Бассо за этот визит и участие в Международной Чернобыльской конференции по вопросам восстановления и ядерной безопасности», — сказал Зеленский.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Налоговая проверка не является основанием для раскрытия банковской тайны — позиция ВС

Верховный Суд отказал налоговой в доступе к банковской информации.

Каким был средний доход в судебной системе в первом квартале 2026 года по информации ГСА

Государственная судебная администрация обнародовала информацию, демонстрирующую неравенство доходов в судебной системе.

Оружие для гражданских: где заканчивается право на защиту и начинается уголовная ответственность

Отсутствие законодательного регулирования оборота оружия создает ситуацию, где любое средство защиты ставит владельца под подозрение

Оцифрованные лица и англоязычные тесты: МВД обновит правила экзаменов для водителей

Проект приказа МВД урегулирует перевод водительских экзаменов на английский и процедуру верификации лиц.

Конфискация за репост: Telegram-канал стал юридическим основанием для взыскания активов в доход государства

Высший антикоррупционный суд подтвердил, что Telegram-канал — это не просто частный блог, а полноценный инструмент информационной агрессии.

