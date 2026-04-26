ЗАЕС перетворена на військову базу РФ – Зеленський заявив про загрозу ядерній безпеці

21:58, 26 квітня 2026
За словами Президента України, окупанти використовують станцію для обстрілів і зберігання озброєння.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська перетворили окуповану Запорізьку атомну електростанцію — найбільшу в Європі — на елемент своєї військової інфраструктури. Про це він повідомив у своєму зверненні.

За його словами, з території ЗАЕС здійснюються обстріли українських міст і сіл, на станції зберігаються зброя, боєприпаси та військова техніка, а також заміновано її периметр. Окремо він зазначив, що місто Енергодар перебуває під фактичним контролем російських сил і використовується як заручник ситуації.

Зеленський також повідомив, що Запорізька АЕС уже 14 разів повністю втрачала зовнішнє електропостачання.

Президент підкреслив, що у взаємодії з Росією міжнародна спільнота має усвідомлювати, що має справу з безвідповідальною силою, яку необхідно обмежувати для гарантування глобальної безпеки. Він наголосив на потребі посилення санкцій, активнішої протидії агресії та збільшення підтримки тих, хто захищає життя.

«Один тільки оцей факт, що росіяни примудрились ударити дроном навіть по конфайнменту, що закриває рештки четвертого енергоблока свідчить, що Росія не може бути учасником цивілізованих міжнародних відносин», – зазначив Зеленський.

