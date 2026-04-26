  В Украине

ЗАЭС превращена в военную базу РФ — Зеленский заявил об угрозе ядерной безопасности

21:58, 26 апреля 2026
По словам Президента Украины, оккупанты используют станцию для обстрелов и хранения вооружения.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска превратили оккупированную Запорожскую атомную электростанцию — крупнейшую в Европе — в элемент своей военной инфраструктуры. Об этом он сообщил в своем обращении.

По его словам, с территории ЗАЭС осуществляются обстрелы украинских городов и сел, на станции хранятся оружие, боеприпасы и военная техника, а также заминирован ее периметр. Отдельно он отметил, что город Энергодар находится под фактическим контролем российских сил и используется как заложник ситуации.

Зеленский также сообщил, что Запорожская АЭС уже 14 раз полностью теряла внешнее электроснабжение.

Президент подчеркнул, что во взаимодействии с Россией международное сообщество должно осознавать, что имеет дело с безответственной силой, которую необходимо ограничивать для обеспечения глобальной безопасности. Он подчеркнул необходимость усиления санкций, более активного противодействия агрессии и увеличения поддержки тех, кто защищает жизнь.

«Один только тот факт, что россияне умудрились нанести удар дроном даже по конфайнменту, закрывающему остатки четвертого энергоблока, свидетельствует о том, что Россия не может быть участником цивилизованных международных отношений», — отметил Зеленский.

