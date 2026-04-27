У Харкові чоловік відкрив стрілянину у метро: деталі інциденту

08:14, 27 квітня 2026
Інцидент стався на станції метро «Історичний музей».
У неділю, 26 квітня, у Харкові молодик відкрив стрілянину у метро. Його затримали правоохоронці. Про це повідомила поліція Харківської області.

Інцидент стався на станції метро «Історичний музей» близько 21:10.

Стрілянину відкрив молодик у стані алкогольного сп'яніння. Він зробив постріл вгору, за попередньою інформацією, це був стартовий пістолет. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Чоловіка доставили до поліції для з'ясування усіх обставин. Наразі правоохоронці вирішують питання про притягнення порушника до відповідальності.

В Харківській обласній прокуратурі додали, що чоловікові 20 років, під час події він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Попередня правова кваліфікація — хуліганство.

