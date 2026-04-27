  В Украине

В Харькове мужчина открыл стрельбу в метро: детали инцидента

08:14, 27 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Инцидент произошел на станции метро «Исторический музей».
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 26 апреля, в Харькове молодой человек начал стрельбу в метро. Его задержали правоохранители. Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Инцидент произошел на станции метро «Исторический музей» около 21:10.

Стрельбу открыл молодой человек в состоянии алкогольного опьянения. Он сделал выстрел вверх, по предварительной информации, это был стартовый пистолет. В результате происшествия никто не пострадал.

Мужчину доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств. В настоящее время правоохранители решают вопрос о привлечении нарушителя к ответственности.

В Харьковской областной прокуратуре добавили, что мужчине 20 лет, во время события он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительная правовая квалификация — хулиганство.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Харьков

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]