В Харькове мужчина открыл стрельбу в метро: детали инцидента

В воскресенье, 26 апреля, в Харькове молодой человек начал стрельбу в метро. Его задержали правоохранители. Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Инцидент произошел на станции метро «Исторический музей» около 21:10.

Стрельбу открыл молодой человек в состоянии алкогольного опьянения. Он сделал выстрел вверх, по предварительной информации, это был стартовый пистолет. В результате происшествия никто не пострадал.

Мужчину доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств. В настоящее время правоохранители решают вопрос о привлечении нарушителя к ответственности.

В Харьковской областной прокуратуре добавили, что мужчине 20 лет, во время события он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительная правовая квалификация — хулиганство.

