У Калуші відправили за ґрати останнього фігуранта справи про напад на ТЦК

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області поставив крапку у справі щодо штурму пункту збору на вулиці Чорновола. Останнього учасника інциденту засуджено до 1 року і 6 місяців позбавлення волі. Про це повідомив Рівненський обласний ТЦК.

Інцидент стався у вересні минулого року під час проведення мобілізаційних заходів. Група осіб застосувала силу до військовослужбовців, а також пошкодила приміщення пункту, що призвело до тимчасового припинення його роботи.

Судом встановлено, що такими діями було суттєво ускладнено виконання службових завдань в умовах воєнного стану - зокрема, зірвано відправку мобілізованих та виконання окремих завдань.

Обвинувачений визнав свою вину, уклав угоду зі слідством і перерахував 100 тисяч гривень на підтримку Збройних Сил України. Окрім цього, він має відшкодувати понад 19 тисяч гривень витрат на проведення експертиз. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Це рішення є завершальним у межах цієї справи.

Раніше інші учасники нападу вже були засуджені: одному призначено 1 рік ув’язнення, іншому - 4 роки за спричинення тяжких тілесних ушкоджень.

