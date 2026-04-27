У Калуші відправили за ґрати останнього фігуранта справи про напад на ТЦК

10:39, 27 квітня 2026
Обвинувачений визнав свою вину, уклав угоду зі слідством і перерахував 100 тисяч гривень на підтримку ЗСУ.
Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області поставив крапку у справі щодо штурму пункту збору на вулиці Чорновола. Останнього учасника інциденту засуджено до 1 року і 6 місяців позбавлення волі. Про це повідомив Рівненський обласний ТЦК.

Інцидент стався у вересні минулого року під час проведення мобілізаційних заходів. Група осіб застосувала силу до військовослужбовців, а також пошкодила приміщення пункту, що призвело до тимчасового припинення його роботи.

Судом встановлено, що такими діями було суттєво ускладнено виконання службових завдань в умовах воєнного стану -  зокрема, зірвано відправку мобілізованих та виконання окремих завдань.

Обвинувачений визнав свою вину, уклав угоду зі слідством і перерахував 100 тисяч гривень на підтримку Збройних Сил України. Окрім цього, він має відшкодувати понад 19 тисяч гривень витрат на проведення експертиз. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Це рішення є завершальним у межах цієї справи.

Раніше інші учасники нападу вже були засуджені: одному призначено 1 рік ув’язнення, іншому - 4 роки за спричинення тяжких тілесних ушкоджень.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Відповідає не військовослужбовець — а військова частина: ВС про компенсацію за смертельну ДТП

Верховний Суд підтвердив, що за смерть у ДТП військового платить роботодавець і виплати водія не зменшують компенсацію.

Аванси, борги і контроль іноземних доходів: податкова роз’яснила, що змінюється для бізнесу та ФОП

Нові роз’яснення ДПС формують практику податкового контролю, яка охоплює як внутрішні операції, так і розрахунки з нерезидентами.

НАБУ прагне отримати виняткові повноваження у розслідуваннях: слідство без строків, обшуки без понятих і право переслідувати голову СБУ

Відмова від судового нагляду та розширення повноважень детективів обґрунтовуються потребою прискорити розслідування, попри потенційну загрозу праву на захист.

Заперечення Голодомору службовими особами або в медіа каратимуться до 7 років ув’язнення

У Раді пропонують кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору як геноциду.

Військовим дозволять ввозити авто без податків — але з обмеженнями

Нове законодавство дозволить військовослужбовцям оформити транспорт у приватну власність без сплати мита.

