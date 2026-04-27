В Калуше отправили за решетку последнего фигуранта дела о нападении на ТЦК

10:39, 27 апреля 2026
Обвиняемый признал свою вину, заключил соглашение со следствием и перечислил 100 тысяч гривен на поддержку ВСУ.
Калушский горрайонный суд Ивано-Франковской области поставил точку в деле о штурме пункта сбора на улице Чорновола. Последнего участника инцидента приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Об этом сообщил Ровенский областной ТЦК.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года во время проведения мобилизационных мероприятий. Группа лиц применила силу к военнослужащим, а также повредила помещение пункта, что привело к временному прекращению его работы.

Суд установил, что такими действиями было существенно осложнено выполнение служебных задач в условиях военного положения — в частности, сорвана отправка мобилизованных и выполнение отдельных задач.

Обвиняемый признал свою вину, заключил соглашение со следствием и перечислил 100 тысяч гривен на поддержку Вооруженных Сил Украины. Кроме того, он должен возместить более 19 тысяч гривен расходов на проведение экспертиз. До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

Это решение является завершающим в рамках данного дела.

Ранее другие участники нападения уже были осуждены: одному назначен 1 год лишения свободы, другому — 4 года за причинение тяжких телесных повреждений.

Комитет Рады собирается для рассмотрения законопроекта о возобновлении конкурсов на государственную службу

Конкурсы на государственную службу будут возобновлять согласно установленному графику.

ВС разъяснил, когда хозяйственный суд может отменять аресты по делам о банкротстве

Хозяйственный суд может отменять обременения, наложенные судами других юрисдикций, если они направлены на защиту частных интересов третьих лиц.

Арбитраж и право на справедливый суд: позиция ЕСПЛ

ЕСПЧ подтвердил, что отказ от права на обращение в суд допустим, если он является чётким и добровольным.

Верховный Суд объяснил, когда истец платит за адвоката ответчика

ВС разъяснил, что оставление иска без рассмотрения может обернуться компенсацией расходов, если действия истца были необоснованными.

ВСП поддержал отчет ГСА о деятельности администрации за 2025 год и признал работу учреждения удовлетворительной

ГСА отчиталась перед ВСП о своей деятельности за 2025 год: сколько сэкономили и сколько недополучили.

