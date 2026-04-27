Автомобіль покупця згорів під час гарантійного строку: ДПС про ПДФО/ВЗ-наслідки

ДПС відповіла на звернення підприємства-продавця згорілого автомобіля, від якого вимагають грошову компенсацію.

Підприємство у зверненні до ДПС повідомило, що воно за договором купівлі-продажу нового транспортного засобу продало автомобіль. Гарантійний строк товару три роки від дати продажу. Під час дії гарантійного строку автомобіль покупця згорів. Покупець, посилаючись на істотні несправності та дефекти, допущені заводом-виробником, які призвели до пожежі належному йому автомобіля, звернувся до суду з позовом про розірвання договору купівлі-продажу, стягнення та відшкодування моральної шкоди. Рішенням суду позовні вимоги покупця задоволено. Які ПДФО/ВЗ-наслідки чекають Підприємство?

В ІПК від 2 квітня 2026 року №1935/ІПК/99-00-24-03-03 ДПС дійшла таких висновків:

дохід у вигляді грошової компенсації, яка виплачується юридичною особою на підставі рішення суду про розірвання договору купівлі-продажу автомобіля у період дії гарантійного обслуговування (строку) не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такої фізичної особи у розмірі ціни придбання зазначеного автомобіля;

якщо зазначена сума компенсації перевищує вказаний розмір, то сума такого перевищення включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків як інший дохід з відповідним оподаткуванням;

якщо виплата моральної шкоди за рішенням суду здійснюється податковим агентом на користь фізичної особи – платника податків в розмірі, що перевищує чотирикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, то сума такого перевищення оподатковується ПДФО та ВЗ на загальних підставах;

юридична особа, яка здійснює нарахування та виплати на підставі рішення суду, яке набрало чинності, як податковий агент зобов’язана виконати усі функції, визначені ПКУ, зокрема, щодо нарахування, утримання та сплати ПДФО та ВЗ , незалежно від того, яким чином здійснюється виконання рішення суду;

дохід, отриманий платником податку відображається у Додатку 4 ДФ до Розрахунку за ознакою доходу, зокрема: «120» - дохід, отриманий платником податків у вигляді відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди (пп. «а» пп. 164.2.14 ст. 164 Кодексу); «127» - інші доходи, крім зазначених у ст. 165 Кодексу (пп. 164.2.20 ст. 164 Кодексу); «138» - грошова компенсація вартості товарів, надана платнику податку в разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку, але не вище ніж ціна придбання таких товарів (пп. 165.1.12 ст. 165 Кодексу).

