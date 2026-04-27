Автомобиль покупателя сгорел во время гарантийного срока: ГНС о НДФЛ/ВС-последствиях
10:57, 27 апреля 2026
ГНС ответила на обращение предприятия-продавца сгоревшего автомобиля, от которого требуют денежную компенсацию.
Предприятие в обращении к ГНС сообщило, что оно по договору купли-продажи нового транспортного средства продало автомобиль. Гарантийный срок товара три года со дня продажи. Во время гарантийного срока автомобиль покупателя сгорел. Покупатель, ссылаясь на существенные неисправности и дефекты, допущенные заводом-производителем, которые привели к пожару принадлежащего ему автомобиля, обратился в суд с иском о расторжении договора купли-продажи, взыскании и возмещении морального вреда. Решением суда исковые требования покупателя удовлетворены. Какие НДФЛ/ВС последствия ждут Предприятие?
В ИНК от 2 апреля 2026 года №1935/ІПК/99-00-24-03-03 ГНС пришла к следующим выводам:
- доход в виде денежной компенсации, выплачиваемой юридическим лицом на основании решения суда о расторжении договора купли-продажи автомобиля в период действия гарантийного обслуживания (срока) не включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход такого физического лица в размере цены приобретения указанного автомобиля;
- если указанная сумма компенсации превышает указанный размер, то сумма такого превышения включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика как иной доход с соответствующим налогообложением;
- если выплата морального вреда по решению суда производится налоговым агентом в пользу физического лица – налогоплательщика в размере, превышающем четырехкратный размер минимальной заработной платы, установленной законом на 01 января отчетного (налогового) года, то сумма такого превышения облагается НДФЛ и ВС на общих основаниях;
- юридическое лицо, которое осуществляет начисление и выплаты на основании решения суда, которое вступило в силу, как налоговый агент обязан выполнить все функции, определенные НКУ, в частности, по начислению, удержанию и уплате НДФЛ и ВС независимо от того, каким образом осуществляется исполнение решения суда;
- доход, полученный налогоплательщиком отражается в Приложении 4 ДФ к Расчету по признаку дохода, в частности: «120» - доход, полученный налогоплательщиком в виде возмещения материального или неимущественного (морального) ущерба (пп. «а» пп. 164.2.14 ст. 164 Кодекса); «127» – другие доходы, кроме указанных в ст. 165 Кодекса (пп. 164.2.20 ст. 164 Кодекса); «138» - денежная компенсация стоимости товаров, предоставленная налогоплательщику в случае их возврата продавцу или лицу, уполномоченному таким продавцом осуществлять их гарантийное обслуживание (замену) в течение гарантийного срока, но не выше цены приобретения таких товаров (пп. 165.1.12 ст. 165 Кодекса).
