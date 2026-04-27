Студенти у Києві викрали авто з сервісу оренди та розібрали його на запчастини

10:55, 27 квітня 2026
Заявник повідомив, що ввечері залишив автівку на узбіччі, а вранці виявив її відсутність.
У Києві правоохоронці викрили двох студентів, яких підозрюють у незаконному заволодінні автомобілем сервісу оренди та розукомплектуванні транспортного засобу.

Як повідомили в поліції, до Деснянського управління звернувся представник компанії прокату авто із заявою про зникнення автомобіля Volkswagen. Машина була припаркована на узбіччі на перехресті вулиці Архітектора Ніколаєва та проспекту Червоної Калини. За словами заявника, ввечері він залишив авто, а вже вранці виявив його відсутність.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили причетних до злочину. Ними виявилися двоє студентів віком 20 та 21 рік. Їх затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даними слідства, молодики помітили автомобіль, припаркований на узбіччі, та вирішили його викрасти. Вони відчинили замок, відігнали транспортний засіб до лісу, зняли з нього цінні деталі — зокрема шини з дисками, дзеркала, ліхтарі, автомагнітолу та килимки. Викрадені запчастини перевезли у власному авто, а розібраний Volkswagen залишили в лісопосадці.

Чоловікам повідомили про підозру за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

