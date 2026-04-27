Студенты в Киеве угнали авто из сервиса аренды и разобрали его на запчасти

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители разоблачили двух студентов, которых подозревают в незаконном завладении автомобилем сервиса аренды и разукомплектовании транспортного средства.

Как сообщили в полиции, в Деснянское управление обратился представитель компании проката авто с заявлением о пропаже автомобиля Volkswagen. Машина была припаркована на обочине на перекрестке улицы Архитектора Николаева и проспекта Красной Калины. По словам заявителя, вечером он оставил авто, а утром обнаружил его отсутствие.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили причастных к преступлению. Ими оказались двое студентов в возрасте 20 и 21 года. Их задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данным следствия, молодые люди заметили автомобиль, припаркованный на обочине, и решили его угнать. Они открыли замок, отогнали транспортное средство в лес, сняли с него ценные детали — в частности шины с дисками, зеркала, фары, автомагнитолу и коврики. Похищенные запчасти перевезли в собственном автомобиле, а разобранный Volkswagen оставили в лесополосе.

Мужчинам сообщили о подозрении по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины — незаконное завладение транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.