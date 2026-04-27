Що таке довіреність: види та правила оформлення

Довіреність дозволяє уповноважити іншу особу діяти від імені довірителя, однак її оформлення потребує дотримання чітких юридичних вимог і врахування можливих ризиків.

Довіреність — це письмовий документ, за яким одна особа уповноважує іншу представляти свої інтереси перед третіми особами. У повсякденному житті це може стосуватися отримання документів, представництва в установах або розпорядження майном. Про це нагадує Харківське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Види довіреностей:

разова — для виконання однієї конкретної дії;

спеціальна — для здійснення певних дій протягом визначеного часу.

Основні ризики:

представник може діяти лише в межах наданих йому повноважень;

довіреність, у якій не зазначена дата її вчинення, є нікчемною;

у довіреності на укладення договору дарування обов’язково зазначаються прізвище, ім’я, по батькові або повне -найменування обдаровуваного (інакше довіреність є нікчемною);

у довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити представнику;

усі дії, які доручаються представнику, мають бути правомірними, конкретними та здійсненими.

Також представник не має права вчиняти дії, які можуть бути здійснені виключно особисто довірителем або у власних інтересах.

Як правильно оформити довіреність

У довіреності обов’язково зазначаються:

дата і місце її складення;

дані щодо осіб довірителя та представника (ПІБ, місце проживання фізичних осіб, місцезнаходження юридичних осіб, реєстраційний номер облікової картки платника податків довірителя);

чіткий перелік повноважень;

строк дії (якщо строк довіреності не вказаний, вона зберігає чинність до припинення її дії).

Коли потрібне нотаріальне посвідчення

У визначених законом випадках довіреність підлягає нотаріальному посвідченню (зокрема, при розпорядженні майном).

Довіреність, видана в порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню після подання основної довіреності, у якій застережене право на передоручення, або після подання доказів того, що представник за основною довіреністю примушений до цього обставинами для охорони інтересів особи, яка видала довіреність.

