Що таке довіреність: види та правила оформлення
Довіреність — це письмовий документ, за яким одна особа уповноважує іншу представляти свої інтереси перед третіми особами. У повсякденному житті це може стосуватися отримання документів, представництва в установах або розпорядження майном. Про це нагадує Харківське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.
Види довіреностей:
разова — для виконання однієї конкретної дії;
спеціальна — для здійснення певних дій протягом визначеного часу.
Основні ризики:
- представник може діяти лише в межах наданих йому повноважень;
- довіреність, у якій не зазначена дата її вчинення, є нікчемною;
- у довіреності на укладення договору дарування обов’язково зазначаються прізвище, ім’я, по батькові або повне -найменування обдаровуваного (інакше довіреність є нікчемною);
- у довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити представнику;
- усі дії, які доручаються представнику, мають бути правомірними, конкретними та здійсненими.
Також представник не має права вчиняти дії, які можуть бути здійснені виключно особисто довірителем або у власних інтересах.
Як правильно оформити довіреність
У довіреності обов’язково зазначаються:
- дата і місце її складення;
- дані щодо осіб довірителя та представника (ПІБ, місце проживання фізичних осіб, місцезнаходження юридичних осіб, реєстраційний номер облікової картки платника податків довірителя);
- чіткий перелік повноважень;
- строк дії (якщо строк довіреності не вказаний, вона зберігає чинність до припинення її дії).
Коли потрібне нотаріальне посвідчення
У визначених законом випадках довіреність підлягає нотаріальному посвідченню (зокрема, при розпорядженні майном).
Довіреність, видана в порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню після подання основної довіреності, у якій застережене право на передоручення, або після подання доказів того, що представник за основною довіреністю примушений до цього обставинами для охорони інтересів особи, яка видала довіреність.
