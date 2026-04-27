  В Украине

Что такое доверенность: виды и правила оформления

12:54, 27 апреля 2026
Доверенность позволяет уполномочить другое лицо действовать от имени доверителя, однако его оформление требует соблюдения четких юридических требований и учета возможных рисков.
Доверенность — это письменный документ, по которому одно лицо уполномочивает другое представлять свои интересы перед третьими лицами. В повседневной жизни это может касаться получения документов, представительства в учреждениях или распоряжения имуществом. Об этом напоминает Харьковское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Виды доверенностей:

  • разовая — для выполнения одного конкретного действия;
  • специальная — для осуществления определённых действий в течение установленного времени.

Основные риски:

  • представитель может действовать только в пределах предоставленных ему полномочий;
  • доверенность, в которой не указана дата её совершения, является ничтожной;
  • в доверенности на заключение договора дарения обязательно указываются фамилия, имя, отчество или полное наименование одаряемого (в противном случае доверенность является ничтожной);
  • в доверенности должны быть чётко определены юридические действия, которые должен совершить представитель;
  • все действия, поручаемые представителю, должны быть правомерными, конкретными и осуществимыми.

Также представитель не имеет права совершать действия, которые могут быть осуществлены исключительно лично доверителем либо в собственных интересах.

Как правильно оформить доверенность

В доверенности обязательно указываются:

  • дата и место её составления;сведения о доверителе и представителе (ФИО, место проживания физических лиц, местонахождение юридических лиц, регистрационный номер учётной карточки
  • налогоплательщика доверителя);
  • чёткий перечень полномочий;
  • срок действия (если срок доверенности не указан, она сохраняет силу до прекращения её действия).

Когда требуется нотариальное удостоверение

В предусмотренных законом случаях доверенность подлежит нотариальному удостоверению (в частности, при распоряжении имуществом).

Доверенность, выданная в порядке передоверия, подлежит нотариальному удостоверению после предоставления основной доверенности, в которой предусмотрено право передоверия, либо после предоставления доказательств того, что представитель по основной доверенности вынужден к этому обстоятельствами для защиты интересов лица, выдавшего доверенность.

минюст

