Что такое доверенность: виды и правила оформления

Доверенность позволяет уполномочить другое лицо действовать от имени доверителя, однако его оформление требует соблюдения четких юридических требований и учета возможных рисков.

Доверенность — это письменный документ, по которому одно лицо уполномочивает другое представлять свои интересы перед третьими лицами. В повседневной жизни это может касаться получения документов, представительства в учреждениях или распоряжения имуществом. Об этом напоминает Харьковское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Виды доверенностей:

разовая — для выполнения одного конкретного действия;

специальная — для осуществления определённых действий в течение установленного времени.

Основные риски:

представитель может действовать только в пределах предоставленных ему полномочий;

доверенность, в которой не указана дата её совершения, является ничтожной;

в доверенности на заключение договора дарения обязательно указываются фамилия, имя, отчество или полное наименование одаряемого (в противном случае доверенность является ничтожной);

в доверенности должны быть чётко определены юридические действия, которые должен совершить представитель;

все действия, поручаемые представителю, должны быть правомерными, конкретными и осуществимыми.

Также представитель не имеет права совершать действия, которые могут быть осуществлены исключительно лично доверителем либо в собственных интересах.

Как правильно оформить доверенность

В доверенности обязательно указываются:

дата и место её составления;сведения о доверителе и представителе (ФИО, место проживания физических лиц, местонахождение юридических лиц, регистрационный номер учётной карточки

налогоплательщика доверителя);

чёткий перечень полномочий;

срок действия (если срок доверенности не указан, она сохраняет силу до прекращения её действия).

Когда требуется нотариальное удостоверение

В предусмотренных законом случаях доверенность подлежит нотариальному удостоверению (в частности, при распоряжении имуществом).

Доверенность, выданная в порядке передоверия, подлежит нотариальному удостоверению после предоставления основной доверенности, в которой предусмотрено право передоверия, либо после предоставления доказательств того, что представитель по основной доверенности вынужден к этому обстоятельствами для защиты интересов лица, выдавшего доверенность.

