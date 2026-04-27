  1. В Україні

Для ВПО готують диференційовані виплати залежно від регіону – хто отримає більші суми

13:12, 27 квітня 2026
У Верховній Раді обговорюють нову модель виплат.
Фото: acmc.ua
У Державному бюджеті на 2026 рік закладено 39 млрд грн на щомісячні виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Водночас кількість переселенців продовжує зростати через переміщення жителів з прифронтових регіонів.

Відтак, дедалі активніше обговорюється питання перегляду розміру допомоги. Про це повідомив народний депутат та член профільного парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Максим Ткаченко.

«Люди вже ставлять питання про інфляцію, про те, що сума допомоги від держави має бути хоча б трішки підвищена», — зазначив депутат.

Зокрема, за його словами, наразі обговорюються різні ідеї щодо виплат переселенцям. Один із варіантів – можливість диференційованих виплат ВПО. Тобто щоб переселенці, які живуть на територіях поблизу зони активних бойових дій, отримували дещо більші суми, ніж ті, хто виїхав у безпечніші області.

Окремо тривають консультації з Мінсоцполітики щодо розширення виплат для дітей-переселенців. Також обговорюють питання про скасування вимоги, за якою допомогу отримують лише ті діти ВПО, які навчаються офлайн в українських школах.

Крім того, за словами Ткаченка, поступово запускається програма забезпечення житлом переселенців із тимчасово окупованих територій.

«Поки йдеться про невелику кількість громадян – це сім’ї, де є учасники бойових дій і люди з інвалідністю першої та другої групи, отриманих під час повномасштабної війни. Це перша категорія, яка зараз почне отримувати виплати. У бюджеті ми заклали 14 млрд грн, тож орієнтовно нові домівки отримають 7 тисяч таких родин», - вказав політик.

Водночас депутат наголосив на необхідності розширення фінансування програми.

Верховна Рада України війна ВПО грошова допомога

