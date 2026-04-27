  1. В Украине

Для ВПЛ готовят дифференцированные выплаты в зависимости от региона – кто получит большие суммы

13:12, 27 апреля 2026
В Верховной Раде обсуждают новую модель выплат.
Фото: acmc.ua
В Государственном бюджете на 2026 год заложено 39 млрд грн на ежемесячные выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). В то же время количество переселенцев продолжает расти из-за перемещения жителей из прифронтовых регионов.

В связи с этим все активнее обсуждается вопрос пересмотра размера помощи. Об этом сообщил народный депутат и член профильного парламентского комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Максим Ткаченко.

«Люди уже поднимают вопрос инфляции, о том, что сумма помощи от государства должна быть хотя бы немного повышена», — отметил депутат.

В частности, по его словам, сейчас обсуждаются различные идеи относительно выплат переселенцам. Один из вариантов — возможность дифференцированных выплат ВПЛ. То есть чтобы переселенцы, проживающие на территориях вблизи зоны активных боевых действий, получали несколько большие суммы, чем те, кто выехал в более безопасные области.

Отдельно продолжаются консультации с Минсоцполитики по расширению выплат для детей-переселенцев. Также обсуждается вопрос об отмене требования, по которому помощь получают только те дети ВПЛ, которые учатся офлайн в украинских школах.

Кроме того, по словам Ткаченко, постепенно запускается программа обеспечения жильем переселенцев с временно оккупированных территорий.

«Пока речь идет о небольшом количестве граждан — это семьи, где есть участники боевых действий и люди с инвалидностью первой и второй групп, полученной во время полномасштабной войны. Это первая категория, которая сейчас начнет получать выплаты. В бюджете мы заложили 14 млрд грн, поэтому ориентировочно новые дома получат 7 тысяч таких семей», — указал политик.

В то же время депутат подчеркнул необходимость расширения финансирования программы.

Верховная Рада Украины война ВПЛ денежная помощь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Военным разрешат ввозить авто без налогов — но с ограничениями

Новое законодательство позволит военнослужащим оформить транспорт в частную собственность без уплаты пошлины.

Комитет Рады собирается для рассмотрения законопроекта о возобновлении конкурсов на государственную службу

Конкурсы на государственную службу будут возобновлять согласно установленному графику.

ВС разъяснил, когда хозяйственный суд может отменять аресты по делам о банкротстве

Хозяйственный суд может отменять обременения, наложенные судами других юрисдикций, если они направлены на защиту частных интересов третьих лиц.

Арбитраж и право на справедливый суд: позиция ЕСПЛ

ЕСПЧ подтвердил, что отказ от права на обращение в суд допустим, если он является чётким и добровольным.

Верховный Суд объяснил, когда истец платит за адвоката ответчика

ВС разъяснил, что оставление иска без рассмотрения может обернуться компенсацией расходов, если действия истца были необоснованными.

