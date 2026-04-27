Для ВПЛ готовят дифференцированные выплаты в зависимости от региона – кто получит большие суммы

В Верховной Раде обсуждают новую модель выплат.

Фото: acmc.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Государственном бюджете на 2026 год заложено 39 млрд грн на ежемесячные выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). В то же время количество переселенцев продолжает расти из-за перемещения жителей из прифронтовых регионов.

В связи с этим все активнее обсуждается вопрос пересмотра размера помощи. Об этом сообщил народный депутат и член профильного парламентского комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Максим Ткаченко.

«Люди уже поднимают вопрос инфляции, о том, что сумма помощи от государства должна быть хотя бы немного повышена», — отметил депутат.

В частности, по его словам, сейчас обсуждаются различные идеи относительно выплат переселенцам. Один из вариантов — возможность дифференцированных выплат ВПЛ. То есть чтобы переселенцы, проживающие на территориях вблизи зоны активных боевых действий, получали несколько большие суммы, чем те, кто выехал в более безопасные области.

Отдельно продолжаются консультации с Минсоцполитики по расширению выплат для детей-переселенцев. Также обсуждается вопрос об отмене требования, по которому помощь получают только те дети ВПЛ, которые учатся офлайн в украинских школах.

Кроме того, по словам Ткаченко, постепенно запускается программа обеспечения жильем переселенцев с временно оккупированных территорий.

«Пока речь идет о небольшом количестве граждан — это семьи, где есть участники боевых действий и люди с инвалидностью первой и второй групп, полученной во время полномасштабной войны. Это первая категория, которая сейчас начнет получать выплаты. В бюджете мы заложили 14 млрд грн, поэтому ориентировочно новые дома получат 7 тысяч таких семей», — указал политик.

В то же время депутат подчеркнул необходимость расширения финансирования программы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.