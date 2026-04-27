На Сумщині скоротили комендантську годину

Відтепер комендантська година діятиме з 00:00 до 05:00.

На Сумщині скоротили тривалість комендантської години. Відповідний наказ підписав начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області за участі військового командування та профільних служб. Відтепер комендантська година діятиме з 00:00 до 05:00. Питання її скорочення розглядали, зокрема, з урахуванням звернень бізнесу.

За словами очільника області, це крок, спрямований на підтримку економічної активності, створення кращих умов для роботи підприємств, запобігання їх релокації та покращення транспортного сполучення.

У прифронтових громадах тривалість комендантської години може змінюватися залежно від ситуації.

