В Сумской области сократили комендантский час

В Сумской области сократили продолжительность комендантского часа. Соответствующий указ подписал начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Решение было принято во время заседания Совета обороны области с участием военного командования и профильных служб. Теперь комендантский час будет действовать с 00:00 до 05:00. Вопросы ее сокращения рассматривались, в частности, с учетом обращений бизнеса.

По словам главы области, это шаг, направленный на поддержание экономической активности, создание лучших условий для работы предприятий, предотвращение их релокации и улучшение транспортного сообщения.

В прифронтовых общинах продолжительность комендантского часа может изменяться в зависимости от ситуации.

