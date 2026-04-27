  В Украине

В Сумской области сократили комендантский час

17:08, 27 апреля 2026
Теперь комендантский час будет действовать с 00:00 до 05:00.
В Сумской области сократили продолжительность комендантского часа. Соответствующий указ подписал начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Решение было принято во время заседания Совета обороны области с участием военного командования и профильных служб. Теперь комендантский час будет действовать с 00:00 до 05:00. Вопросы ее сокращения рассматривались, в частности, с учетом обращений бизнеса.

По словам главы области, это шаг, направленный на поддержание экономической активности, создание лучших условий для работы предприятий, предотвращение их релокации и улучшение транспортного сообщения.

В прифронтовых общинах продолжительность комендантского часа может изменяться в зависимости от ситуации.

комендантский час

