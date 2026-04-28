Пенсії під загрозою: дві категорії українців мають терміново звернутися до ПФУ

07:54, 28 квітня 2026
Деякі українські пенсіонери мають обов’язково звернутися до Пенсійного фонду та пройти ідентифікацію, інакше виплати можуть бути призупинені.
Пенсії під загрозою: дві категорії українців мають терміново звернутися до ПФУ
Двом категоріям пенсіонерів необхідно звернутися до Пенсійного фонду України, інакше вони можуть залишитися без виплат. Про це повідомляють у Головному управлінні Пенсійного фонду у Волинській області.

Йдеться про обов’язкову щорічну ідентифікацію, а також одноразове підтвердження того, що пенсіонер не отримує виплати від РФ.

Виконати ці вимоги повинні:

- громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них;

- пенсіонери, які тимчасово перебувають за кордоном, зокрема ті, хто:

  • знаходиться за межами України понад 183 дні протягом календарного року (разом із днями виїзду та повернення);
  • отримав статус тимчасового захисту або біженця через збройну агресію РФ і не оформлював постійного проживання за кордоном.

Вимоги щодо проходження ідентифікації та підтвердження неотримання пенсії від РФ визначені законодавством України, зокрема Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та відповідною постановою Кабінету Міністрів.

Пенсіонери можуть виконати ці процедури кількома способами:

  • особисто звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду;
  • через вебпортал електронних послуг ПФУ;
  • за допомогою відеозв’язку через портал ПФУ;
  • у консульській установі України за кордоном із подальшим надсиланням документів поштою до Пенсійного фонду за місцем реєстрації.

