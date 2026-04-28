Пенсии под угрозой: две категории украинцев должны срочно обратиться в ПФУ

Некоторые украинские пенсионеры должны обязательно обратиться в Пенсионный фонд и пройти идентификацию, в противном случае выплаты могут быть приостановлены.

Двум категориям пенсионеров необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины, иначе они могут остаться без выплат. Об этом сообщают в Главном управлении Пенсионного фонда в Волынской области.

Речь идет об обязательной ежегодной идентификации, а также одноразовом подтверждении того, что пенсионер не получает выплаты от РФ.

Выполнить эти требования должны:

- граждане, проживающие на временно оккупированных территориях или выехавшие с них;

- пенсионеры, которые временно находятся за границей, в частности те, кто:

находятся за пределами Украины более 183 дней в течение календарного года (включая дни выезда и возвращения);

получили статус временной защиты или беженца в связи с вооруженной агрессией РФ и не оформляли постоянное проживание за границей.

Требования по прохождению идентификации и подтверждению неполучения пенсии от РФ определены законодательством Украины, в частности Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и соответствующим постановлением Кабинета Министров.

Пенсионеры могут выполнить эти процедуры несколькими способами:

лично обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда;

через вебпортал электронных услуг ПФУ;

с помощью видеосвязи через портал ПФУ;

в консульском учреждении Украины за границей с последующей отправкой документов по почте в Пенсионный фонд по месту регистрации.

