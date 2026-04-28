  1. В Украине

Пенсии под угрозой: две категории украинцев должны срочно обратиться в ПФУ

07:54, 28 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Некоторые украинские пенсионеры должны обязательно обратиться в Пенсионный фонд и пройти идентификацию, в противном случае выплаты могут быть приостановлены.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Двум категориям пенсионеров необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины, иначе они могут остаться без выплат. Об этом сообщают в Главном управлении Пенсионного фонда в Волынской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет об обязательной ежегодной идентификации, а также одноразовом подтверждении того, что пенсионер не получает выплаты от РФ.

Выполнить эти требования должны:

- граждане, проживающие на временно оккупированных территориях или выехавшие с них;

- пенсионеры, которые временно находятся за границей, в частности те, кто:

  • находятся за пределами Украины более 183 дней в течение календарного года (включая дни выезда и возвращения);
  • получили статус временной защиты или беженца в связи с вооруженной агрессией РФ и не оформляли постоянное проживание за границей.

Требования по прохождению идентификации и подтверждению неполучения пенсии от РФ определены законодательством Украины, в частности Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и соответствующим постановлением Кабинета Министров.

Пенсионеры могут выполнить эти процедуры несколькими способами:

  • лично обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда;
  • через вебпортал электронных услуг ПФУ;
  • с помощью видеосвязи через портал ПФУ;
  • в консульском учреждении Украины за границей с последующей отправкой документов по почте в Пенсионный фонд по месту регистрации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]