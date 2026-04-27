У Тернополі 15-річна школярка поранила ножем однокласницю: дівчина в реанімації

18:12, 27 квітня 2026
Уламок ножа залишився в тілі постраждалої — дівчина у важкому стані.
У Тернополі суперечка між двома неповнолітніми дівчатами переросла у напад із ножем — потерпіла перебуває у важкому стані.

Поліція вказує, що інцидент стався 27 квітня у мікрорайоні «Новий світ». За даними медиків екстреної допомоги, 15-річна школярка під час конфлікту завдала ножових поранень своїй однокласниці.

Постраждалу госпіталізували до лікарні та помістили до реанімаційного відділення. Під час одного з ударів уламок ножа залишився в тілі дівчини.

На місці події працює слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. З нападницею спілкуються правоохоронці й психологи та встановлюють усі обставини конфлікту.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою «замах на вбивство».

Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР та відкриття кримінального провадження під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів Тернопільської окружної прокуратури

Правоохоронці закликають батьків приділяти більше уваги емоційному стану дітей та їхньому колу спілкування, а також вчасно реагувати на конфліктні ситуації, щоб запобігти подібним випадкам.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Відповідає не військовослужбовець — а військова частина: ВС про компенсацію за смертельну ДТП

Верховний Суд підтвердив, що за смерть у ДТП військового платить роботодавець і виплати водія не зменшують компенсацію.

Аванси, борги і контроль іноземних доходів: податкова роз’яснила, що змінюється для бізнесу та ФОП

Нові роз’яснення ДПС формують практику податкового контролю, яка охоплює як внутрішні операції, так і розрахунки з нерезидентами.

НАБУ прагне отримати виняткові повноваження у розслідуваннях: слідство без строків, обшуки без понятих і право переслідувати голову СБУ

Відмова від судового нагляду та розширення повноважень детективів обґрунтовуються потребою прискорити розслідування, попри потенційну загрозу праву на захист.

Заперечення Голодомору службовими особами або в медіа каратимуться до 7 років ув’язнення

У Раді пропонують кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору як геноциду.

Військовим дозволять ввозити авто без податків — але з обмеженнями

Нове законодавство дозволить військовослужбовцям оформити транспорт у приватну власність без сплати мита.

