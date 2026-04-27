У Тернополі 15-річна школярка поранила ножем однокласницю: дівчина в реанімації

Уламок ножа залишився в тілі постраждалої — дівчина у важкому стані.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Тернополі суперечка між двома неповнолітніми дівчатами переросла у напад із ножем — потерпіла перебуває у важкому стані.

Поліція вказує, що інцидент стався 27 квітня у мікрорайоні «Новий світ». За даними медиків екстреної допомоги, 15-річна школярка під час конфлікту завдала ножових поранень своїй однокласниці.

Постраждалу госпіталізували до лікарні та помістили до реанімаційного відділення. Під час одного з ударів уламок ножа залишився в тілі дівчини.

На місці події працює слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. З нападницею спілкуються правоохоронці й психологи та встановлюють усі обставини конфлікту.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою «замах на вбивство».

Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР та відкриття кримінального провадження під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів Тернопільської окружної прокуратури

Правоохоронці закликають батьків приділяти більше уваги емоційному стану дітей та їхньому колу спілкування, а також вчасно реагувати на конфліктні ситуації, щоб запобігти подібним випадкам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.