Осіб з тваринами та з ознаками сп’яніння не пускатимуть до шкіл — набрали чинності нові правила

В Україні набрали чинності нові правила доступу до приміщень шкіл.

В Україні набрали чинності Типові правила доступу і перебування учасників освітнього процесу та інших осіб на території та в приміщеннях закладу загальної середньої освіти.

Освітня омбудсменка Надія Лещик нагадала, що Міністерство освіти і науки України своїм наказом № 243 від 11.02.2026 затвердило Типові правила доступу і перебування учасників освітнього процесу та інших осіб на території та в приміщеннях закладу загальної середньої освіти.

Зазначається, що типові правила, які набрали чинності 17 квітня, мають сприяти створенню безпечних умов перебування учасників освітнього процесу на території та в приміщеннях закладів освіти, мінімізації загрози життю та здоров’ю учасників освітнього процесу, запобіганню терористичним загрозам щодо учасників освітнього процесу.

Вони окреслюють, зокрема:

порядок доступу учасників освітнього процесу та інших осіб на територію та в приміщення закладу освіти;

обмеження щодо пропуску осіб на територію та до приміщень закладу освіти;

порядок пропуску транспортних засобів на територію закладу освіти.

Документ розробили на виконання підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про повну загальну середню освіту” щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти».

На основі цих Типових правил заклади освіти мають розробити власні Правила доступу і перебування учасників освітнього процесу та інших осіб на території та в приміщеннях закладу загальної середньої освіти (далі – Правила закладу освіти).

Правила закладу освіти схвалюються загальними зборами (конференцією) колективу закладу освіти, погоджуються засновником і затверджуються керівником такого закладу, а також оприлюднюються відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту». Правила закладу освіти обов’язково розміщуються в приміщенні закладу освіти перед пунктом пропуску, на видному та доступному для відвідувачів місці.

Зазначені вище вимоги визначені п. 10 розділу І Типових правил.

Дотримання Правил закладу освіти є обов’язковим. На це вказує ч. 4 ст. 41-1 Закону України “Про повну загальну середню освіту”.

ДОСТУП УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ІНШИХ ОСІБ НА ТЕРИТОРІЮ ТА В ПРИМІЩЕННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Без окремого розпорядження чи дозволу керівника чи уповноваженої ним особи до приміщень та на територію закладу освіти в робочий час пропускаються: керівник, заступники керівника, педагогічні та інші працівники закладу освіти, а також особи, залучені до організації освітнього процесу. Допуск таких осіб у позаробочий час та неробочий час здійснюється виключно з письмового дозволу керівника закладу освіти.

Інші особи, залучені до проведення певних видів робіт або заходів, у позанавчальний час пропускаються до відповідних приміщень згідно з письмовим розпорядженням керівника закладу освіти – встановлює п. 3 розділу ІІ Типових правил.

Пропуск осіб, які не є учасниками освітнього процесу, здійснюється за умови пред’явлення ними документа, який посвідчує особу, визначено п. 1 розділу ІІ Типових правил.

Батьки (інші законні представники) здобувачів освіти мають право відвідувати заклад освіти на умовах, визначених Правилами закладу.

Відвідування здійснюється за узгодженням (письмове розпорядження, усне узгодження) з керівником, заступником керівника закладу освіти чи іншою уповноваженою ними особою.

Правилами закладу освіти не можуть бути обмежені права батьків, інших законних представників дітей на спілкування з дітьми, надання дітям необхідної допомоги, виконання ними батьківських обов’язків та реалізації батьківських прав, за умови невтручання їх в освітній процес.

Доступ і перебування осіб, які не є учасниками освітнього процесу, на територію та до приміщень закладу освіти, здійснюється з дозволу керівника закладу освіти або уповноваженої ним особи.

Не потребують отримання такого дозволу службові особи для реалізації ними визначених законом повноважень, пов’язаних із запобіганням, ліквідацією та усуненням наслідків надзвичайних ситуацій, усуненням загроз життю та здоров’ю учасників освітнього процесу, а також інші службові та посадові особи у випадках, визначених законом.

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ПРОПУСКУ ОСІБ

Забороняється пропуск на територію та до приміщень закладу освіти осіб:

з явними ознаками алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння;

з небезпечними предметами і речовинами, згідно з Переліком небезпечних предметів і речовин, з якими особам заборонено перебувати на території та в приміщеннях закладу загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2026 року № 70, крім випадків допуску зі спеціальними засобами службових осіб для реалізації ними визначених законом повноважень, пов’язаних з усуненням загроз життю та здоров’ю учасників освітнього процесу, а також допуску інших службових та посадових осіб у випадках, визначених законом;

з тваринами (крім собак-поводирів, яких використовують особи з інвалідністю), – це передбачено п. 1 розділу IV Типових правил.

У разі виявлення відповідальними особами ознак сп’яніння учасників освітнього процесу, про такий факт невідкладно повідомляється керівник закладу освіти.

У разі виявлення ознак сп’яніння у здобувачів освіти, відповідальна особа невідкладно інформує про таких осіб класного керівника учня, та/або керівника закладу освіти для подальшого інформування батьків, органів Національної поліції. За необхідності надання допомоги таким учням, педагогічними працівниками, керівником закладу освіти вживаються заходи для виклику необхідних служб. Рішення про допуск таких здобувачів освіти до навчальних занять, позакласних заходів приймає керівник закладу освіти за результатами безпосереднього спілкування з такими здобувачами освіти, батьками або іншими законними представниками, огляду здобувачів освіти медичними працівниками (у разі його проведення). У разі недопущення здобувача освіти до навчальних занять чи позакласних заходів, закладом освіти забезпечується перебування таких здобувачів у приміщенні закладу освіти під наглядом педагогічного працівника або офіцера служби освітньої безпеки до усунення виявлених ознак (п. 2 розділу IV Типових правил).

У разі обладнання входу до приміщень закладу освіти пунктами пропуску на таких пунктах визначаються (облаштовуються) місця для залишення предметів і речовин, з якими заборонено перебувати на території та в приміщеннях закладу загальної середньої освіти, згідно з Переліком небезпечних предметів і речовин, з якими особам заборонено перебувати на території та в приміщеннях закладу загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2026 року № 70.

У таких місцях не можуть залишатися невідомі предмети та речовини, та такі, які є небезпечними і можуть становити загрозу учасникам освітнього процесу, іншим особам, які перебувають на території та в приміщеннях закладу освіти.

Внесення матеріальних цінностей, обладнання, техніки на територію та до приміщень закладу освіти, а також винесення таких цінностей за межі відповідних приміщень та території здійснюється відповідно до Правил закладу освіти (п.8-9 розділу I Типових правил).

ОБМЕЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПЕРЕБУВАННЯ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Особам, які допущені на територію та в приміщення закладу освіти, та які не залучені до освітнього процесу під час проведення навчальних занять, позакласних заходів забороняється:

втручатися в освітній процес, відволікати від проведення навчальних занять педагогічних працівників чи учнів;

шуміти, голосно розмовляти чи заважати у будь-який інший спосіб проведенню навчальних занять, позакласних заходів;

заходити до навчальних та інших приміщень без дозволу керівника закладу освіти, педагогічного працівника, який проводить навчальні заняття;

самовільно пересуватися закладом освіти поза межами зони очікування (п. 3 розділу IV Типових правил).

У разі порушення особами, які перебувають на території чи у приміщеннях закладу освіти Правил закладу освіти керівник закладу освіти або відповідальна особа може звернутися до органів Національної поліції України для усунення порушення та вжиття відповідних заходів реагування (п. 4 розділу IV Типових правил).

