Лиц с животными и с признаками опьянения не будут пускать в школы — вступили в силу новые правила

В Украине вступили в силу новые правила доступа в помещения школ.

Фото: dtkt.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине вступили в силу Типовые правила доступа и пребывания участников образовательного процесса и других лиц на территории и в помещениях учреждения общего среднего образования.

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик напомнила, что Министерство образования и науки Украины своим приказом № 243 от 11.02.2026 утвердило Типовые правила доступа и пребывания участников образовательного процесса и других лиц на территории и в помещениях учреждения общего среднего образования.

Отмечается, что типовые правила, которые вступили в силу 17 апреля, должны способствовать созданию безопасных условий пребывания участников образовательного процесса на территории и в помещениях учреждений образования, минимизации угрозы жизни и здоровью участников образовательного процесса, предотвращению террористических угроз в отношении участников образовательного процесса.

Они определяют, в частности:

порядок доступа участников образовательного процесса и других лиц на территорию и в помещения учреждения образования;

ограничения относительно пропуска лиц на территорию и в помещения учреждения образования;

порядок пропуска транспортных средств на территорию учреждения образования.

Документ разработан во исполнение подпункта 2 пункта 2 раздела II Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины “О полном общем среднем образовании” относительно внедрения мер безопасности в учреждениях общего среднего образования».

На основании этих Типовых правил учреждения образования должны разработать собственные Правила доступа и пребывания участников образовательного процесса и других лиц на территории и в помещениях учреждения общего среднего образования (далее — Правила учреждения образования).

Правила учреждения образования утверждаются общими собраниями (конференцией) коллектива учреждения образования, согласовываются учредителем и утверждаются руководителем такого учреждения, а также обнародуются в соответствии со статьей 30 Закона Украины «Об образовании». Правила учреждения образования обязательно размещаются в помещении учреждения образования перед пунктом пропуска, на видном и доступном для посетителей месте.

Указанные выше требования определены п. 10 раздела I Типовых правил.

Соблюдение Правил учреждения образования является обязательным. На это указывает ч. 4 ст. 41-1 Закона Украины «О полном общем среднем образовании».

ДОСТУП УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ДРУГИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИЮ И В ПОМЕЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Без отдельного распоряжения или разрешения руководителя либо уполномоченного им лица в помещения и на территорию учреждения образования в рабочее время пропускаются: руководитель, заместители руководителя, педагогические и другие работники учреждения образования, а также лица, привлечённые к организации образовательного процесса. Допуск таких лиц во внерабочее и нерабочее время осуществляется исключительно по письменному разрешению руководителя учреждения образования.

Иные лица, привлечённые к проведению определённых видов работ или мероприятий, во внеучебное время пропускаются в соответствующие помещения согласно письменному распоряжению руководителя учреждения образования — устанавливает п. 3 раздела II Типовых правил.

Пропуск лиц, которые не являются участниками образовательного процесса, осуществляется при условии предъявления ими документа, удостоверяющего личность, определено п. 1 раздела II Типовых правил.

Родители (иные законные представители) соискателей образования имеют право посещать учреждение образования на условиях, определённых Правилами учреждения.

Посещение осуществляется по согласованию (письменное распоряжение, устное согласование) с руководителем, заместителем руководителя учреждения образования или другим уполномоченным ими лицом.

Правилами учреждения образования не могут быть ограничены права родителей, иных законных представителей детей на общение с детьми, оказание детям необходимой помощи, выполнение ими родительских обязанностей и реализацию родительских прав, при условии невмешательства ими в образовательный процесс.

Доступ и пребывание лиц, которые не являются участниками образовательного процесса, на территории и в помещениях учреждения образования осуществляется с разрешения руководителя учреждения образования или уполномоченного им лица.

Не требуют получения такого разрешения должностные лица для реализации ими определённых законом полномочий, связанных с предотвращением, ликвидацией и устранением последствий чрезвычайных ситуаций, устранением угроз жизни и здоровью участников образовательного процесса, а также иные служебные и должностные лица в случаях, определённых законом.

ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОПУСКА ЛИЦ

Запрещается пропуск на территорию и в помещения учреждения образования лиц:

с явными признаками алкогольного, наркотического или иного опьянения;

с опасными предметами и веществами, согласно Перечню опасных предметов и веществ, с которыми лицам запрещено находиться на территории и в помещениях учреждения общего среднего образования, утверждённому постановлением Кабинета Министров Украины от 14 января 2026 года № 70, кроме случаев допуска со специальными средствами должностных лиц для реализации ими определённых законом полномочий, связанных с устранением угроз жизни и здоровью участников образовательного процесса, а также допуска иных служебных и должностных лиц в случаях, определённых законом;

с животными (кроме собак-поводырей, используемых лицами с инвалидностью), — это предусмотрено п. 1 раздела IV Типовых правил.

В случае выявления ответственными лицами признаков опьянения участников образовательного процесса об этом факте безотлагательно уведомляется руководитель учреждения образования.

В случае выявления признаков опьянения у соискателей образования ответственное лицо безотлагательно информирует об этом классного руководителя ученика и/или руководителя учреждения образования для дальнейшего информирования родителей, органов Национальной полиции. При необходимости оказания помощи таким учащимся педагогическими работниками, руководителем учреждения образования принимаются меры для вызова необходимых служб. Решение о допуске таких соискателей образования к учебным занятиям, внеклассным мероприятиям принимает руководитель учреждения образования по результатам непосредственного общения с такими соискателями образования, родителями или другими законными представителями, осмотра соискателей образования медицинскими работниками (в случае его проведения). В случае недопуска соискателя образования к учебным занятиям или внеклассным мероприятиям учреждением образования обеспечивается пребывание таких соискателей в помещении учреждения образования под наблюдением педагогического работника или офицера службы образовательной безопасности до устранения выявленных признаков (п. 2 раздела IV Типовых правил).

В случае оборудования входа в помещения учреждения образования пунктами пропуска на таких пунктах определяются (обустраиваются) места для оставления предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на территории и в помещениях учреждения общего среднего образования, согласно Перечню опасных предметов и веществ, утверждённому постановлением Кабинета Министров Украины от 14 января 2026 года № 70.

В таких местах не могут оставаться неизвестные предметы и вещества, а также те, которые являются опасными и могут представлять угрозу участникам образовательного процесса и другим лицам, находящимся на территории и в помещениях учреждения образования.

Внесение материальных ценностей, оборудования, техники на территорию и в помещения учреждения образования, а также вынос таких ценностей за пределы соответствующих помещений и территории осуществляется в соответствии с Правилами учреждения образования (п. 8–9 раздела I Типовых правил).

ОГРАНИЧЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРЕБЫВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Лицам, допущенным на территорию и в помещения учреждения образования и не вовлечённым в образовательный процесс во время проведения учебных занятий, внеклассных мероприятий, запрещается:

вмешиваться в образовательный процесс, отвлекать от проведения занятий педагогических работников или учащихся;

шуметь, громко разговаривать или мешать любым другим способом проведению учебных занятий, внеклассных мероприятий;

заходить в учебные и другие помещения без разрешения руководителя учреждения образования, педагогического работника, проводящего занятия;

самовольно передвигаться по учреждению образования вне зоны ожидания (п. 3 раздела IV Типовых правил).

В случае нарушения лицами, находящимися на территории или в помещениях учреждения образования, Правил учреждения образования руководитель учреждения образования или ответственное лицо может обратиться в органы Национальной полиции Украины для устранения нарушения и принятия соответствующих мер реагирования (п. 4 раздела IV Типовых правил).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.