  1. В Україні

Звільнення за власним бажанням останнім днем відпустки: чи дозволяє закон

23:30, 28 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Працівник може звільнитися за власним бажанням останнім днем відпустки, якщо разом із заявою про звільнення подасть заяву на невикористану відпустку, при цьому датою звільнення вважатиметься саме її завершення.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федерація профспілок пояснює, чи може працівник звільнитися за власним бажанням останнім днем відпустки.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначається, що відповідно до частини першої статті 3 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» за бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням.

Отже, працівник може одночасно із заявою про звільнення за власним бажанням подати заяву про надання йому невикористаної відпустки або її частини.

До того ж за таких умов днем звільнення буде вважатися останній день відпустки, навіть у разі, якщо цей день буде за межами встановленого в цій статті двотижневого строку попередження про майбутнє звільнення.

Але якщо працівник захоче повернутися на роботу, він матиме таке право за умови відкликання заяви про звільнення за частиною першою статтею 38 Кодексу законів про працю України протягом строку попередження — двох тижнів.

Якщо цей строк закінчився і працівник не відкликав подану ним заяву про звільнення, він може вважатися таким, що залишив роботу і втратив право на повернення до роботи після закінчення відпустки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

звільнення трудові відносини

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]